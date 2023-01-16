Егоров о Мудрике: «Многие думали, что он так и останется тиктокером. Но он работал – сумма трансфера оправдана»

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Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси».

«100 миллионов евро за пацана, который забил всего 12 голов за карьеру. Это фейк-трансфер? Политика? Пиар? Что это? Учитывая, что Коди Гакпо переходит в «Ливерпуль» за 45 миллионов. А я объясню, почему.

Коди – крепкий и хороший футболист, но зацепиться за что-то уникальное нельзя. А что Мудрик: раньше его финты собирали большое количество лайков на 433 – многие думали, что он так и останется тиктокером.

Но Мудрик работал: по последним матчам в Лиге чемпионов можно сказать, что это человек с абсолютно уникальными скоростными данными – он на 20 метрах убегает от футболистов высочайшего уровня настолько легко, как будто на одном промежутке сошлись Арсений Левшук и Джефф Бабатумба.

Шансов догнать Мудрика нет. К этому добавляются техника, характер, неплохой удар, видение поля и так далее. А начинал он вообще в опорной зоне – очень мудрый футболист.

Учитывая желание «Арсенала» заплатить за него 80-90 миллионов, можно сказать, что сумма трансфера оправдана», – сказал Егоров.

«Шахтер» продал вингера в «Челси» за 70 млн евро – еще 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

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10 комментариев

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Д.Н.Л
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Вы до сих пор не поняли, что сплавили игрока в команду, в которой он никогда не раскроется! Никогда!
Почему??
0
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Вы до сих пор не поняли, что сплавили игрока в команду, в которой он никогда не раскроется! Никогда!
+2
-2
0
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The Best
Спортс добавьте уже функцию с помощью которой можно было бы фильтровать новости,никому не интересны высказывания типов из медиа футбола.
+3
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Фут.Боль
Он работал в Тик Токе. Так получается.
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Мохнатый55
Спортс, вас держат в заложниках и требуют публиковать новости о высказываниях неадекватных людей?
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Schiaff1no
На спортсе можно как-то забанить теги, удалить из ленты и тд?
Мне таких новостей в контекстой рекламе хватает. "Президент броук бойз увеличил на 10 см принимая 1 ложку..."
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Amalfitano
Ху из мистер Егоров, в натуре?
0
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sabrusov
Президент «БроукБойз»...

Моё самое короткое прочтение новости: после этих слов сразу закрыл)
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damondiamond
Какой президент? Какой броукбойз? Вы кто такие? Почему вы в моей ленте?
+30
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В Питере Пять
Многие понятия не имели, что он был тиктокером. Как хочется просто новостей футбола без мнения этих медиа#######
0
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