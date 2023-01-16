Егоров о Мудрике: «Многие думали, что он так и останется тиктокером. Но он работал – сумма трансфера оправдана»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси».

«100 миллионов евро за пацана, который забил всего 12 голов за карьеру. Это фейк-трансфер? Политика? Пиар? Что это? Учитывая, что Коди Гакпо переходит в «Ливерпуль» за 45 миллионов. А я объясню, почему.

Коди – крепкий и хороший футболист, но зацепиться за что-то уникальное нельзя. А что Мудрик: раньше его финты собирали большое количество лайков на 433 – многие думали, что он так и останется тиктокером.

Но Мудрик работал: по последним матчам в Лиге чемпионов можно сказать, что это человек с абсолютно уникальными скоростными данными – он на 20 метрах убегает от футболистов высочайшего уровня настолько легко, как будто на одном промежутке сошлись Арсений Левшук и Джефф Бабатумба.

Шансов догнать Мудрика нет. К этому добавляются техника, характер, неплохой удар, видение поля и так далее. А начинал он вообще в опорной зоне – очень мудрый футболист.

Учитывая желание «Арсенала» заплатить за него 80-90 миллионов, можно сказать, что сумма трансфера оправдана», – сказал Егоров.

«Шахтер» продал вингера в «Челси» за 70 млн евро – еще 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.