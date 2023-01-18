Эрик о попадании в 2D: «Это был вообще какой год? Когда еще вас ###### профиков не было в медиафутболе, а мы столбы деревянные играли»

Хавбек 2Drots Эрик рассказал, как попал в команду.

Эдамс: «Как ты попал в 2Drots?»

Эрик: «Это был вообще какой год? Когда еще вас ###### (плохих) профиков не было в медиафутболе, а мы столбы деревянные играли.

И когда один из нас попадал в девятку, кстати, на тот момент у меня частенько такое было, и вы ##### (блин) пришли эти , , которые по девяткам только и бьют.

Короче, мы с Женьком были знакомы до 2Drots, задолго до, но мы не помним как. Он говорит, что у нас вроде как общая компания и мы затусились.

Они (Жека и Некит, боссы 2D – прим. Sports.ru) снимали форматы: взрослые против детей, большие против маленьких и черные против белых, а они же два на два всегда, а в комьюнити был только Джефф, мы случайно встретились с Жекой и он позвал меня на съемки.

Мы сняли ролик миллионник, за которые я был прям горд, потом было затишье. Затем снова встретились с и он меня позвал на тренировку, но я на нее не поехал, и потом немного обиделся, потому что мог бы в команде Германа играть.

И через две недели мне пишет Женек, что у нас будет матч против команды Германа за 2D, он спросил: «Приеду ли я на матч?», и я, конечно, согласился. С этого реально все началось. Ажиотаж был ######## (крутой)».

Это был первый матч в истории 2D против «Амкала» (4:2).