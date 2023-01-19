«Теперь поняли, как ведут дела в этой индустрии». Арам о переходе Рахмани в 2Drots

Арам Айрапетян высказался о возможном переходе Аделя Рахмани в 2Drots.

«К сожалению, в нашей индустрии нет возможности юридически защищать своих игроков… Но должна быть этика! Внештатные правила и договоренности… Мы все понимаем, если в твою дверь стучатся 2D, то им нужно открывать!

Но когда мы договариваемся, что давайте работать сообща, потому что мы пытаемся расти, это наши ключевые, и хотя бы мешок мячей взамен можно предложить… Известить руководство, что мы хотим игрока, он не против, что вы думаете на этот счет?

Мы выходим из отпуска скоро, а у нас забрали игрока, который идет не как профик! Уже второго. Все сравнивают с «Баварией», что она тоже лучших забирает, но за исключением того, что «Бавария» платит бабки.

В общем, хочу сказать, что мы действительно рады за игрока искренне, но теперь поняли, как ведут дела в этой индустрии, даже гранды уровня 2D... Выводы сделали, будем двигаться дальше», – сказал Арам.

«Они делают это за моей спиной». Кострубов о возможном переходе Рахмани в 2Drots