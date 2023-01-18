Эрик об атмосфере в 2Drots: «Раньше 100% было лучше. Мы были более сплоченными, постоянно все вместе тусили и вместе жили. Сейчас же у нас разные кучки»

Хавбек Эрик рассказал, почему изменилась атмосфера в команде.

Эрик: «Раньше был другой 2Drots».

Эдамс: «Почему?»

Эрик: «Атмосфера была другая».

Эдамс: «Когда было меньше людей?»

Эрик: «Мбэйп, Хул, , я, Женек, Брэйн».

Эдамс: «Что в атмосфере изменилось? Что по другому было? Лучше ли было тогда?»

Эрик: «Да, именно по атмосфере 100%. Мы были более сплоченными. Нас было меньше, мы постоянно все вместе тусили, сейчас же у нас разные кучки.

Раньше почему мы говорили, что мы семья? Да потому что мы жили вместе. У Жеки была хата, и Хул когда переехал, он спал не в отдельной комнате, а с Женьком в кровати, Белка в своем мусорнике спал на диване, а я тоже оставался на этом диване.

Брэйн с нами не жил, и иногда Мбэйп приезжал, мог просто на кресле заснуть, потом 2020 год, когда был карантин, я жил с Хулом в хате, в соседнем подъезде Женек, рядом Белка в этом же доме.

Весь прикол был в том, что мы могли из коридора, не выходя на улицу, ходить друг к другу в гости, а потом и Некит сюда переехал.

Реально, мы все всегда были вместе. Футбольная команда нас разъединила. Те люди, которые пришли, тоже хотели сниматься, участвовать во всем процессе, многие не расстраиваются, что их не зовут на съемки».