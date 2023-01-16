Овечкин, Логинов, Ладо и, вероятно, Рахмани полетят с 2Drots в Казахстан

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов назвал имена новичков клуба, которые поедут вместе с «дротами» на медиафутбольный турнир в Казахстан.

– Кто из новичков полетит в Казахстан?

– Овечкин полетит в Казахстан, Логинов, Ладо и, думаю, Адель, если договоримся. Если они летят с нами, значит, они остаются в команде

– Получается, что на просмотр?

– Да, надо же ребят посмотреть, на какой позиции их лучше использовать – стандартная практика, – сказал Кузнецов.

Нападающий Андрей Овечкин в прошлом сезоне выступал за «Деньги». Хавбек Ладо до перехода в 2Drots выступал за «На Спорте». Хавбек Рахмани является действующим игроком Reality. Защитник Вадим Логинов – воспитанник «Локомотива», который проходил отбор в «Амкал», но не попал в команду Германа.