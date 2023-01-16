Овечкин, Логинов, Ладо и, вероятно, Рахмани полетят с 2Drots в Казахстан

Теги Дмитрий Кузнецов Андрей Овечкин Вадим Логинов 2Drots Адель Рахмани «Ладо» Владимир Шулая Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов назвал имена новичков клуба, которые поедут вместе с «дротами» на медиафутбольный турнир в Казахстан.

– Кто из новичков полетит в Казахстан?

– Овечкин полетит в Казахстан, Логинов, Ладо и, думаю, Адель, если договоримся. Если они летят с нами, значит, они остаются в команде

– Получается, что на просмотр?

– Да, надо же ребят посмотреть, на какой позиции их лучше использовать – стандартная практика, – сказал Кузнецов.

Нападающий Андрей Овечкин в прошлом сезоне выступал за «Деньги». Хавбек Ладо до перехода в 2Drots выступал за «На Спорте». Хавбек Рахмани является действующим игроком Reality. Защитник Вадим Логинов – воспитанник «Локомотива», который проходил отбор в «Амкал», но не попал в команду Германа.

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