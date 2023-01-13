Егоров о сборах в Сочи: «Номер в отеле – 160-180 тысяч на 2 недели. Бонусом холод, плохие поля и инфраструктура. В Абу-Даби +23, прекрасные поля и сервис»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов деньги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал слова президента «Урала» Григория Иванова о расходах на тренировочные сборы.

По словам Иванова, «цены на проведение сборов в ОАЭ и Сочи одинаковые. Но условия – погода, гостиницы, поля – в Эмиратах лучше».

«Критиков много, но это абсолютная правда.

Двухместный номер в отеле «Спорт инн» или «Рэдиссон» в Сочи – 160-180 000 рублей на две недели. Бонусом – холод, плохие поля, плохая инфраструктура, ну и средний сервис.

Двухместный номер в отеле у моря с полным набором удовольствий в Абу-Даби – 100-150 000 рублей. Бонус – это + 23, прекрасные поля, отличная инфраструктура и сервис высокого уровня.

Чартер – это +- те же деньги.

Например, медийному футбольному клубу сегодня в два раза дешевле провести сборы в Турции в супер-пупер отеле с олл-инклюзивом и полем на территории, чем на родных просторах.

Парадоксально импортозамещаемся в футболе, конечно. Особенно мне нравится ситуация с манежами в стране, где зимой минус 20. Был манеж «Спартака» на всю 10-миллионную Москву, да и тот скоро снесут и дома построят.

К слову, ВВП на душу населения в ОАЭ – 44 000 долларов. У нас – 12 000. Но это уже другая история», – написал Егоров.

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18 комментариев

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87mores
Ответ Дмитрий Махаев
150 баксов нормальная цена за номер в среднем отеле в приличной стране
А в странах, за счет которых эта страна считается приличной, люди такие деньги только за год зарабатывают
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Ковид 07.10.52
Ответ An Kr
В ОАЭ и населения меньше. Это так для Егорова, но это другая история. А нефти у них не меньше чем России.
Умник...а ничего. что у них нет золота. леса, рыбы, сельхозугодных земель, воды, да у них кроме нефти вообще ничего нет...а отель дешевле , хотя живут богаче...Вот парадокс..
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Knight82
Тот случай, когда уже устал ждать кармический ретрибуции для этого клоуна, и тут он сам предоставил отличный шанс уволить себя из страны
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-2
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tolstiy
Ответ Dark.Babysitter
Ну это смотря какие запросы. В Лазаревском, Дагомысе или Лоо цена тысяч 50 за 2 недели со всякими нештяками включительно. Вы просто немножко аппетиты поумерьте и всё будет прекрасно укладываться в бюджет. Лицемеры.
Я за 52 тысячи рублей в алании (турция) месяц в 4 звёздах во всё включено проживал....
0
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0
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Dead88 Poets
Ответ An Kr
В ОАЭ и населения меньше. Это так для Егорова, но это другая история. А нефти у них не меньше чем России.
Население тут причем ?)
+2
-2
0
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Dead88 Poets
Ответ Dark.Babysitter
Ну это смотря какие запросы. В Лазаревском, Дагомысе или Лоо цена тысяч 50 за 2 недели со всякими нештяками включительно. Вы просто немножко аппетиты поумерьте и всё будет прекрасно укладываться в бюджет. Лицемеры.
Ага ещё на Авито можно однушку на двоих снять за 1900 р в день
+1
0
+1
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An Kr
В ОАЭ и населения меньше. Это так для Егорова, но это другая история. А нефти у них не меньше чем России.
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-5
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Momus1
Ответ Dark.Babysitter
Ну это смотря какие запросы. В Лазаревском, Дагомысе или Лоо цена тысяч 50 за 2 недели со всякими нештяками включительно. Вы просто немножко аппетиты поумерьте и всё будет прекрасно укладываться в бюджет. Лицемеры.
Для второй лиги может и нормально. А везти легионеров с зарплатами по 300-500 тыс евро на сборы в Дагомыс простужаться…
+6
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+6
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Slavnov
перед нг видел рекламу,отель с 44 номерами,,прямо рядом с полями,пешком типо 2 минуты до футбольных полей,3 поля,одно искусственное,2 теннисных корта,спорт зал и много что еще,рядом с сочи,там какая то команда тренировалась на чм,все это полтора ляма месяц,один перелет туда обратно командой в абу-даби,наверное столько стоит,погода сейчас 7-10 градусов вполне себе нормально,так что это все отмазы
+3
-6
-3
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Dexter Dallas
Ответ Dark.Babysitter
Ну это смотря какие запросы. В Лазаревском, Дагомысе или Лоо цена тысяч 50 за 2 недели со всякими нештяками включительно. Вы просто немножко аппетиты поумерьте и всё будет прекрасно укладываться в бюджет. Лицемеры.
какие аппетиты? он говорит о том, что в сочи с отсутствием условий дороже либо +- то же самое, что и ОАЭ. ты же не согласишься платить за ладу столько же сколько за мерс или лексус? или согласишься. тк даже не вдаешься в подробности?
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Dark.Babysitter
Ну это смотря какие запросы.
В Лазаревском, Дагомысе или Лоо цена тысяч 50 за 2 недели со всякими нештяками включительно.
Вы просто немножко аппетиты поумерьте и всё будет прекрасно укладываться в бюджет.
Лицемеры.
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-6
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feelthedroom@mail.ru
Не к теме новости, но какой же егоров огузок, просто невозможно, весь его контент (прости господи, иногда смотрю его телегу) построен на байтах , дешевых скандалах , все по методичке росс каналов кароче.
Типичный пример современной российской журналистики.
+1
-4
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Катя СПб
Ответ Дмитрий Махаев
150 баксов нормальная цена за номер в среднем отеле в приличной стране
Не знаю про приличные страны, но я в сезон снимала приличный номер в Сочи за 2000-2500. Летом. Пешком до пляжа
+2
-6
-4
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Дмитрий Махаев
Ответ Катя СПб
Это 10-15 тыщ за 2-местный номер? Ребята, а губа не треснет? Зимой и за 1000 снять можно. Воистину, кому жемчуг мелок, а кому суп жидок.
150 баксов нормальная цена за номер в среднем отеле в приличной стране
+2
-5
-3
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м м
Увольте вашего менеджера и в Сочи будет дешевле.
+5
-7
-2
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Катя СПб
Это 10-15 тыщ за 2-местный номер? Ребята, а губа не треснет? Зимой и за 1000 снять можно.
Воистину, кому жемчуг мелок, а кому суп жидок.
+4
-8
-4
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Korney
А как же поддержать "отечественного производителя"?!😁
У нас же самое лучшие поля
+2
-5
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pit4er
Вот и дети Шойгу с Нарышкиным в Дубае отдыхают – экономят
+34
-2
+32
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