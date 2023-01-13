Егоров о сборах в Сочи: «Номер в отеле – 160-180 тысяч на 2 недели. Бонусом холод, плохие поля и инфраструктура. В Абу-Даби +23, прекрасные поля и сервис»
Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал слова президента «Урала» Григория Иванова о расходах на тренировочные сборы.
По словам Иванова, «цены на проведение сборов в ОАЭ и Сочи одинаковые. Но условия – погода, гостиницы, поля – в Эмиратах лучше».
«Критиков много, но это абсолютная правда.
Двухместный номер в отеле «Спорт инн» или «Рэдиссон» в Сочи – 160-180 000 рублей на две недели. Бонусом – холод, плохие поля, плохая инфраструктура, ну и средний сервис.
Двухместный номер в отеле у моря с полным набором удовольствий в Абу-Даби – 100-150 000 рублей. Бонус – это + 23, прекрасные поля, отличная инфраструктура и сервис высокого уровня.
Чартер – это +- те же деньги.
Например, медийному футбольному клубу сегодня в два раза дешевле провести сборы в Турции в супер-пупер отеле с олл-инклюзивом и полем на территории, чем на родных просторах.
Парадоксально импортозамещаемся в футболе, конечно. Особенно мне нравится ситуация с манежами в стране, где зимой минус 20. Был манеж «Спартака» на всю 10-миллионную Москву, да и тот скоро снесут и дома построят.
К слову, ВВП на душу населения в ОАЭ – 44 000 долларов. У нас – 12 000. Но это уже другая история», – написал Егоров.
В Лазаревском, Дагомысе или Лоо цена тысяч 50 за 2 недели со всякими нештяками включительно.
Вы просто немножко аппетиты поумерьте и всё будет прекрасно укладываться в бюджет.
Лицемеры.
Типичный пример современной российской журналистики.
Воистину, кому жемчуг мелок, а кому суп жидок.
У нас же самое лучшие поля