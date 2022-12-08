«Мы договариваемся с Хасбиком. Это будет ######». Goody о трансферах «Козлов» на третий сезон МФЛ

Президент «Козлов» Goody рассказал о трансферах команды на третий сезон .

– Это ######. Я хочу тебе рассказать про трансфер, бро. Мы сейчас договариваемся с Хасбиком. Я думаю, что у нас получится, это будет ######.

– С Хасбиком?

– Да (смеется).

– Это возможно?

– Хасбик вместо Джарахова. Достойная замена.

– На какой вы стадии переговоров?

– Я думаю, что получится, все очень близко. В третьем сезоне, я думаю, мы увидим Хасбика на воротах.

– Он готов матч сыграть или просто в челлендже сняться?

– Я пока не знаю, мы это обсудим. Я считаю, что Хасбик – это очень достойная замена Эльдару Джарахову в воротах футбольного клуба «Козлы».

– Он сможет сделать хотя бы один сейв?

– (Смеется) Я думаю, у Эльдара карьера тоже не закончилась, я думаю, мы увидим Эльдара в следующем сезоне, Эльдар сделает сэйв.

– Я правильно понимаю, что будет битва за место в стартовом составе?

– Да, будет челлендж на лучшего вратаря: Хасбик или Джарахов. А какой выбор сделаешь ты?.

– Я за Хасбика.

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