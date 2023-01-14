Градиленко о Паше Технике: «Его пригласили в команду для медийности. Но когда он приехал в доску пьяный, выпускать на поле его было опасно»

Теги Дмитрий Градиленко Winline Медиалига GOATS Прокоп Паша Техник Эльдар Джарахов Медиафутбол

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о Паше Технике. 

Паша Техник – удивительный человек?

– Не знаю, чему тут удивляться?

– Иногда удивляет, как его организм это все выдерживает.

– Он в коме уже несколько лет, я так думаю.

– Не контролирует себя?

– Думаю, да. Смотрится это ужасно. Жаль парня – еще молодого. Но он сам выбрал этот путь.

Его пригласили, чтобы поддержать медийность. Естественно, не за две копейки. Но когда он приехал в доску пьяный, выпускать на поле его было опасно.

– На тренировки он не приезжал?

— Приезжал, но на отдельные. У нас две группы – медийные и профгруппа. Потому что если люди, которые намного слабее, будут работать с теми, кто прошел футбольную школу, это повлияет на качество тренировочного процесса.

– Реально из медиафутбола попасть в профессиональный, как Прокоп, ушедший в болгарский клуб («Ботев Пловдив» – прим. Sports.ru)? Или это разовый случай?

— Конечно, реально. Потому что что люди [из проф. футбола] смотрят. И Прокоп – один из примеров.

Но надо понимать: здесь, в медиафутболе, даже особо не напрягаясь, ты можешь заработать какие-то деньги. А у всех разный путь, разная цель.

– Чуть раньше в интервью вы использовали фразу из песни Джарахова «Я в моменте». Он тоже играл за GOATS. Ознакомились с его творчеством?

– Я как-то слышал краем уха, а сейчас песня у меня в телефоне. Действительно понравилась. Правда, мне больше нравится не его партия, а другого чудака. Но и Джарахов тоже неплох, – сказал Градиленко.

Паша Техник должен был сыграть в стартовом составе в матче 6-го тура Winline Медиалиги с 2Drots, но по решению арбитра Ильи Тришина не был допущен к игру. По словам рефери, игрок находился в «достаточно неадекватном состоянии».

Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья

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21 комментарий

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В Питере Пять
Кристина Бакулина такая же #####, как и Игорь Новиков и Любовь Курчавова. Плюсую коллегам.
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Андрей Симанов
Кто такая Паша Техника???
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Forza Juve
спортс пробил очередное дно...
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Mike Ball
Ответ JudgeDiRenjie
Я ни разу не слышал ни об одном из этих персонажей(кроме Градиленко). Кто они все такие??? Простите олда (50 лет) за, возможно, глупый вопрос.
Вы счастливый человек, не лезьте в это д##мо. Ничего не потеряете)
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Dmind
сегодня я узнал, что у Паши Техника есть профиль на спортсе, еще и с фото, тогда как у некоторых спортсменов их нет. В какую же помойку вы превратились
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Арсений Элин
Паша Техник футболист...Всё что нужно знать о медийной лиге!
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Брэд Либил
Всё, что надо знать о спортсе: у Паши Техника есть фото в профиле, у Градиленко - нет.
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Chiquita Banana
Ответ savik-A.M.
Что эти люди делают в "главных" новостях ?
Байтят тебя и прочих мамонтов на комментарии. Ты не подвел
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Мукунку хороший
…а ты исписанный, как лист бумаги,
твои года больше не расцветут, как эти маки..(с)
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Бронислав Каминский
Ответ Evgeny Trifonov
Медийность и Паша техник в 2023 году вещи не совместимые
Почему?О нем обычно из каждого утюга вещают,когда он снова что-то учудит
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JudgeDiRenjie
Я ни разу не слышал ни об одном из этих персонажей(кроме Градиленко). Кто они все такие??? Простите олда (50 лет) за, возможно, глупый вопрос.
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+2
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Андрей Матушкин
Ответ Дядя Дрон
Да в конце концов вы уже реально засрали ленту этим дерьмом. Отписка и пошли на ###, без #######. Кристина бакулина ##### ### # ####
Бро, чемпионат.ru в этом плане более спортивный ресурс чем это. Что говорить если здесь даже кубковые таблицы топ 5 сделать не могут...
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Transporter02
Ну Паша даже не двух, а трехжильный. Как он при таком насилии над собственным организмом жив ещё?
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Артём Степанов
Согласен с комментарием Дяди Дрона, Кристина Бакулина ##### ## ##### ###### #####!
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зак
Когда думали что упали на дно, но снизу постучал Паша Техник)
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Evgeny Trifonov
Медийность и Паша техник в 2023 году вещи не совместимые
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а ты смешной
Думали , достигли дна, но тут прозвучал стук снизу.
Спорт и Паша техник.
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Дядя Дрон
Да в конце концов вы уже реально засрали ленту этим дерьмом. Отписка и пошли на ###, без #######. Кристина бакулина ##### ### # ####
+47
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Jack Daniels
я один не понимаю тех, кто до сих пор тащится с этого торчка?
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savik-A.M.
Что эти люди делают в "главных" новостях ?
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ALMANAC
Критическая ошибка. Трезвый Паша не сделает вам медийность
+15
-1
+14
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