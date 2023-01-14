Градиленко о Паше Технике: «Его пригласили в команду для медийности. Но когда он приехал в доску пьяный, выпускать на поле его было опасно»

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о Паше Технике.

– – удивительный человек?

– Не знаю, чему тут удивляться?

– Иногда удивляет, как его организм это все выдерживает.

– Он в коме уже несколько лет, я так думаю.

– Не контролирует себя?

– Думаю, да. Смотрится это ужасно. Жаль парня – еще молодого. Но он сам выбрал этот путь.

Его пригласили, чтобы поддержать медийность. Естественно, не за две копейки. Но когда он приехал в доску пьяный, выпускать на поле его было опасно.

– На тренировки он не приезжал?

— Приезжал, но на отдельные. У нас две группы – медийные и профгруппа. Потому что если люди, которые намного слабее, будут работать с теми, кто прошел футбольную школу, это повлияет на качество тренировочного процесса.

– Реально из медиафутбола попасть в профессиональный, как Прокоп, ушедший в болгарский клуб («Ботев Пловдив» – прим. Sports.ru)? Или это разовый случай?

— Конечно, реально. Потому что что люди [из проф. футбола] смотрят. И – один из примеров.

Но надо понимать: здесь, в медиафутболе, даже особо не напрягаясь, ты можешь заработать какие-то деньги. А у всех разный путь, разная цель.

– Чуть раньше в интервью вы использовали фразу из песни Джарахова «Я в моменте». Он тоже играл за GOATS. Ознакомились с его творчеством?

– Я как-то слышал краем уха, а сейчас песня у меня в телефоне. Действительно понравилась. Правда, мне больше нравится не его партия, а другого чудака. Но и Джарахов тоже неплох, – сказал Градиленко.

Паша Техник должен был сыграть в стартовом составе в матче 6-го тура с 2Drots, но по решению арбитра Ильи Тришина не был допущен к игру. По словам рефери, игрок находился в «достаточно неадекватном состоянии».

Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья