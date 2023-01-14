Градиленко о Паше Технике: «Его пригласили в команду для медийности. Но когда он приехал в доску пьяный, выпускать на поле его было опасно»
Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о Паше Технике.
– Паша Техник – удивительный человек?
– Не знаю, чему тут удивляться?
– Иногда удивляет, как его организм это все выдерживает.
– Он в коме уже несколько лет, я так думаю.
– Не контролирует себя?
– Думаю, да. Смотрится это ужасно. Жаль парня – еще молодого. Но он сам выбрал этот путь.
Его пригласили, чтобы поддержать медийность. Естественно, не за две копейки. Но когда он приехал в доску пьяный, выпускать на поле его было опасно.
– На тренировки он не приезжал?
— Приезжал, но на отдельные. У нас две группы – медийные и профгруппа. Потому что если люди, которые намного слабее, будут работать с теми, кто прошел футбольную школу, это повлияет на качество тренировочного процесса.
– Реально из медиафутбола попасть в профессиональный, как Прокоп, ушедший в болгарский клуб («Ботев Пловдив» – прим. Sports.ru)? Или это разовый случай?
— Конечно, реально. Потому что что люди [из проф. футбола] смотрят. И Прокоп – один из примеров.
Но надо понимать: здесь, в медиафутболе, даже особо не напрягаясь, ты можешь заработать какие-то деньги. А у всех разный путь, разная цель.
– Чуть раньше в интервью вы использовали фразу из песни Джарахова «Я в моменте». Он тоже играл за GOATS. Ознакомились с его творчеством?
– Я как-то слышал краем уха, а сейчас песня у меня в телефоне. Действительно понравилась. Правда, мне больше нравится не его партия, а другого чудака. Но и Джарахов тоже неплох, – сказал Градиленко.
Паша Техник должен был сыграть в стартовом составе в матче 6-го тура Winline Медиалиги с 2Drots, но по решению арбитра Ильи Тришина не был допущен к игру. По словам рефери, игрок находился в «достаточно неадекватном состоянии».
Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья
твои года больше не расцветут, как эти маки..(с)
Спорт и Паша техник.