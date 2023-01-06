«500 тысяч? Я думал больше». Гуди о зарплате Градиленко

Теги Дмитрий Градиленко Хасбик GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Президент GOATS Гуди прокомментировал слухи о размере зарплаты главного тренера команды Дмитрия Градиленко и рассказал о планах клуба на 2023 год.

– Какие планы на 2023 год?

– Выжить.

– Какая вероятность, что Хасбик за вас сыграет?

– Должно получиться, мы на связи.

– Правда ли, что Градиленко получает в GOATS 500 тысяч рублей?

– 500 тысяч? Я про это не слышал. Думал, больше.

– Какие еще медийные трансферы планируются?

– Не хочу раскрывать все карты. Все узнаете, ближе к сезону.

– Скоро турнир в Казахстане, почему вы не поехали?

– Нас приглашали, нам показалось слабая организация. Мы не можем ездить на все турниры. Только на лучшие, – сказал Гуди.

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1 комментарий

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arsenal.ave
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Я тоже зарабатываю 500 тыс, а теперь угадайте, за какой период?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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