«500 тысяч? Я думал больше». Гуди о зарплате Градиленко
Президент GOATS Гуди прокомментировал слухи о размере зарплаты главного тренера команды Дмитрия Градиленко и рассказал о планах клуба на 2023 год.
– Какие планы на 2023 год?
– Выжить.
– Какая вероятность, что Хасбик за вас сыграет?
– Должно получиться, мы на связи.
– Правда ли, что Градиленко получает в GOATS 500 тысяч рублей?
– 500 тысяч? Я про это не слышал. Думал, больше.
– Какие еще медийные трансферы планируются?
– Не хочу раскрывать все карты. Все узнаете, ближе к сезону.
– Скоро турнир в Казахстане, почему вы не поехали?
– Нас приглашали, нам показалось слабая организация. Мы не можем ездить на все турниры. Только на лучшие, – сказал Гуди.
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