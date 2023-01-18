Некит об игре 2D – SD: «Это уже дерби. Первый тур и сразу самое мясо, так еще и на выезде. Турнир будет горячий»

Некит высказался о предстоящей игре 2Drots против SD Family в первом туре 1XBET Media Football League.

«SD Family, SD ##### (блин) Family – это уже дерби, пацаны. Первый же тур и сразу самое мясо, против SD, так еще и на выезде.

Турнир будет горячий, Казахстан жди!» – сказал Некит.

Турнир стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Расписание первого тура.

Матч 1-го тура 2Drots – SD Family состоится 22 января, начало – в 14:00 по московскому времени.