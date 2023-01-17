Вагабонд об интересе SD: «Это разгон? Раздув? Рофл? Или официальное предложение?»

Теги Дидар Сыдыкбек 2Drots SD Family Олег Вагабонд Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Защитник 2Drots Олег Вагабонд прокомментировал интерес со стороны SD Family.

«Я просто одного не пойму. Меня реально врасплох застали, поэтому не могу до конца задетектировать. Это разгон? Раздув? Рофл? Или официальное предложение?» – сказал Вагабонд.

Ранее Дидар написал, что Олегом интересуется SD, сказав «засиделась легенда 2D, пора играть».

Вагабонд не попал в заявку команды на 1XBET Media Football League, но отправится в Казахстан за свой счет.

Турнир стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Расписание первого тура.

Матч 1-го тура 2Drots – SD Family состоится 22 января, начало – в 14:00 по московскому времени.

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