Карат: «Я сказал, что ухожу в «Амкал». Через 20 минут появился пост»
Карат рассказал, как сообщил Жеке и Некиту о своем переходе в 2Drots.
– Почему ты не поехал в Казахстан? Ты сказал Жеке и Некиту: «Давайте я съезжу в Казахстан, а потом ухожу?» Или как?
– Я даже не успел ничего сказать. Я написал, меня вынудили, чтобы я назвал клуб.
– А, ты им сказал, что договорился с клубом после Казахстана?
– Нет. Во-первых, я сказал: «Давай встретимся». Мне сказали: «Для чего? Зачем? Ты опять хочешь разговаривать о том, что ты не играешь? Это бессмысленно. Я говорю: «Нет, я определился».
Меня спросили: «Какой клуб?» Я сказал «Давай при встрече. Я хочу все обговорить, все правильно сделать».
По итогу мне еще раза два задали этот вопрос. Я ответил: «Амкал».
На это мне ответили: «Напиши команде о своем уходе».
Все. Через 20 минут появилась эта фотка и подпись, что я ушел в «Амкал».
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