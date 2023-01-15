Карат: «Я сказал, что ухожу в «Амкал». Через 20 минут появился пост»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига Жека 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Карат рассказал, как сообщил Жеке и Некиту о своем переходе в 2Drots.

– Почему ты не поехал в Казахстан? Ты сказал Жеке и Некиту: «Давайте я съезжу в Казахстан, а потом ухожу?» Или как?

– Я даже не успел ничего сказать. Я написал, меня вынудили, чтобы я назвал клуб. 

– А, ты им сказал, что договорился с клубом после Казахстана?

– Нет. Во-первых, я сказал: «Давай встретимся». Мне сказали: «Для чего? Зачем? Ты опять хочешь разговаривать о том, что ты не играешь? Это бессмысленно. Я говорю: «Нет, я определился». 

Меня спросили: «Какой клуб?» Я сказал «Давай при встрече. Я хочу все обговорить, все правильно сделать». 

По итогу мне еще раза два задали этот вопрос. Я ответил: «Амкал».

На это мне ответили: «Напиши команде о своем уходе».

Все. Через 20 минут появилась эта фотка и подпись, что я ушел в «Амкал».

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