«Сокращение команд не сильно влияет на количество людей на поле. Лучшие игроки останутся те же». Герман о количестве участников на МКС

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико высказался о количестве команд на МКС.

– А на МКС, что ты думаешь по числу команд?

– Сложно пока, у нас есть разные варианты для спонсоров. Мы можем и на 8 команд, и на 12, на 16 или на 24, может вообще просто сразу финал сыграть.

– Очевидно, что не должно быть много команд – это уже все поняли.

– Не, я бы не сказал. Дело не в количестве команд. Дело в том, что не интересно смотреть другие команды.

– А как сделать много интересных команд?

– Это уже вопрос другой. Это не просто количество команд. Сокращение команд не сильно влияет на количество людей на поле. Допустим, будет 8 команд, а не 20, но лучшие игроки из этих 20-ти будут восьми командах – люди на поле те же останутся.

– Если собрать всех лучших, то, очевидно, что почти все 8 команд будут интересны.

– Я бы не сказал, что это прям так работает. Ладно, если бы люди ходили ради этих лидеров в своих командах, а если их просто запихнуть в топ-8 – это же не дает им автоматически аудиторию, даже есть огромное количество примеров, возьми « » – у ребят был фантастический стаг людей: , Володя, Goody, .

– Слушай, в первом сезоне [МФЛ] они были крутыми для всех.

– 100%, но людей много на стадионе было?

– Они ходили не на них, а не тех, кто против них.

– Возможно, но хочется, чтобы ходили на них.

– То есть сейчас все еще неопределенно, а у тебя есть какой-то дедлайн, срок, когда уже нужно будет определиться?

– Да, в феврале должна появиться определенность по этим вопросам, потому что мы едем на сборы, плюс есть пара приглашений на турниры и дальше будем думать.

Нам нужно принять решение – мы участвуем в апреле в или нет, будут какие-то финальные переговоры наши с Колей, будут наши финальные переговоры по МКС, когда нам выставит дедлайн наш потенциальный спонсор и все и оттуда уже будем плясать. Мы с Колей всегда на связи», – сказал Герман.