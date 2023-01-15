Пискунов из 2Drots уехал на просмотр в клуб Первой лиги
Защитник 2Drots Антон Пискунов не полетит с командой на медиафутбольный турнир в Казахстан.
«Пискунов не полетит в Казахстан, он уехал на просмотр в клуб ФНЛ. Жека и Никита ищут игрока на его позицию.
С Антоном мы договорились, что всегда его ждем обратно, если у него что-то не получится в профессиональном футболе», – рассказал главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.
Медиафутбольный турнир в Казахстане стартует 21 декабря. Расписание 1-го тура.
А на самом деле я вообще не в курсе кто это такой и класть на эту медиалигу.