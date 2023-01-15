Пискунов из 2Drots уехал на просмотр в клуб Первой лиги

Теги Первая лига Антон Пискунов 2Drots Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Защитник 2Drots Антон Пискунов не полетит с командой на медиафутбольный турнир в Казахстан.

«Пискунов не полетит в Казахстан, он уехал на просмотр в клуб ФНЛ. Жека и Никита ищут игрока на его позицию.

С Антоном мы договорились, что всегда его ждем обратно, если у него что-то не получится в профессиональном футболе», – рассказал главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.

Медиафутбольный турнир в Казахстане стартует 21 декабря. Расписание 1-го тура.

 

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8 комментариев

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Роман Г.
Ответ Арсений Элин
Для кого эта новость? Школьники есть на спортсе?
Новенький что-ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
Для кого эта новость? Школьники есть на спортсе?
+3
0
+3
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Роман Г.
Ответ Toni_Montana
Правильное решение. Очень талантливый игрок с нестандартным мышлением, хорошим дриблингом и ударом обеих ног. Без него 2drots будет сложно, придется перестраивать игру, больше контратаковать через флаги А на самом деле я вообще не в курсе кто это такой и класть на эту медиалигу.
Сначала испугался за вас. Потом отпустило, спасибо!
+9
0
+9
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Mega• Battman
Чё там 21 декабря написано??? Может 21 января
0
0
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alexsem69
Кому это интересно?
+1
0
+1
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Toni_Montana
Правильное решение. Очень талантливый игрок с нестандартным мышлением, хорошим дриблингом и ударом обеих ног. Без него 2drots будет сложно, придется перестраивать игру, больше контратаковать через флаги
А на самом деле я вообще не в курсе кто это такой и класть на эту медиалигу.
+14
-3
+11
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Игорь Кузнецов
Очень важная новость, спасибо! А то я переживал, как там 2Drots и в частности Пискунов. Могу спать спокойно.
+6
-1
+5
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damondiamond
Вот и весь ваш медиа футбол - играют в прошлом
0
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-1
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