Пискунов из 2Drots уехал на просмотр в клуб Первой лиги

Защитник 2Drots Антон Пискунов не полетит с командой на медиафутбольный турнир в Казахстан.

«Пискунов не полетит в Казахстан, он уехал на просмотр в клуб ФНЛ. Жека и Никита ищут игрока на его позицию.

С Антоном мы договорились, что всегда его ждем обратно, если у него что-то не получится в профессиональном футболе», – рассказал главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.

Медиафутбольный турнир в Казахстане стартует 21 декабря. Расписание 1-го тура.