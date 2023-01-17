Текила о том, почему «РМ» не участвует в 1XBET Media Football League: «Нас не приглашали, не было никакого общения ни с Дидаром, ни с кем».

Президент « » Текила объяснил, почему команда не играет на 1XBET Media Football League.

«Нас не приглашали, не было никакого общения ни с Дидаром, ни с кем. Я не знаю с чем это связано, наверное, просто мы не поддерживаем связь, может быть, год назад Дидар приглашал нас в Казахстан еще в составе « » сыграть товарищеский матч с .

Буквально за несколько недель до матча мы отказались лететь, потому что началось СВО, всем было не до этого, никто не понимал, что происходит. Мы несколько раз Дидару говорили, что откололся наш партнер и что происходит в стране, хотелось, чтобы он принял это, но он настаивал, чтобы мы приехали. Но мы так и не прилетели, после этого у нас вообще никакого общения не было.

Полетели бы мы, если бы нас пригласили? Если бы это произошло во время второго сезона, то, наверное, отказались бы, потому что у нас весь фокус был на полуфинале и финале.

Если сейчас расценивать, то, наверное, полетели бы. Это интересно, мы за соревновательный футбол. Дидару и всем организаторам хочется пожелать только всего самого лучшего, что бы все получилось на высшем уровне!» – объяснил Текила.

1XBET Media Football League стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Расписание первого тура.