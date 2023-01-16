«Да, действительно, договоренность с «Велесом» есть». Пискунов о просмотре в клубе ФНЛ

Защитник 2Drots Антон Пискунов подтвердил информацию о том, что он не полетит с командой на медиафутбольный турнир в Казахстан и поедет на сборы с «Велесом».

«Да, действительно, у меня есть договоренность с клубом из ФНЛ. Этот клуб – Велес. Договоренность о том, что я приеду к ним на просмотр на несколько дней, и 21 января мы должны будем определиться, полечу ли я с ними на сборы в Турцию.

Соответственно, 19 января с 2Drots в Казахстан я не лечу – об этом я сообщил Жеке с Некитом, пообщался с Викторовичем. Он пожелал мне удачи и сказал, что всегда ждет обратно. Жалко, что не смог донести эту информацию раньше, потому что определенность 13-14 числа наступила, поэтому я отправляюсь в «Велес» на сбор», – сказал Пискунов.