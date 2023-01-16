«Да, действительно, договоренность с «Велесом» есть». Пискунов о просмотре в клубе ФНЛ

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Защитник 2Drots Антон Пискунов подтвердил информацию о том, что он не полетит с командой на медиафутбольный турнир в Казахстан и поедет на сборы с «Велесом».

«Да, действительно, у меня есть договоренность с клубом из ФНЛ. Этот клуб – Велес. Договоренность о том, что я приеду к ним на просмотр на несколько дней, и 21 января мы должны будем определиться, полечу ли я с ними на сборы в Турцию. 

Соответственно, 19 января с 2Drots в Казахстан я не лечу – об этом я сообщил Жеке с Некитом, пообщался с Викторовичем. Он пожелал мне удачи и сказал, что всегда ждет обратно. Жалко, что не смог донести эту информацию раньше, потому что определенность 13-14 числа наступила, поэтому я отправляюсь в «Велес» на сбор», – сказал Пискунов.

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2 комментария

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Бухгалтер2021
пора уже давно на повышение
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WelcomeBackPURE
В детстве с Антоном играли во дворе )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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