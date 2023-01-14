Дидар об Айболе: «Он мне звонил недавно и сказал, что при родных трибунах не сможет играть против родной команды. Честь намного важнее»

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал про несостоявшийся трансфер нападающего команды Айбола Абикена в 2Drots.

«Айболу 2Drots сделали очень хорошее и выгодное предложение, но Айбол недавно мне звонил и сказал: «Дидар, при родных трибунах не смогу играть против родной команды, хоть какие деньги, но честь важнее».

Я был бы рад, чтобы этот трансфер состоялся, но мы не можем идти против личного желания игрока. Айбол Абикен остается в SD Family», – объяснил Дидар.

Айбол Абикен сыграет за SD на медиафутбольном турнире в .

Вот расписание первого тура.

Матч 1-го тура 2Drots – SD Family состоится 22 января в 14:00 по московскому времени.