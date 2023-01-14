Дидар об Айболе: «Он мне звонил недавно и сказал, что при родных трибунах не сможет играть против родной команды. Честь намного важнее»

Теги Дидар Сыдыкбек Айбол Абикен 2Drots SD Family Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал про несостоявшийся трансфер нападающего команды Айбола Абикена в 2Drots.

«Айболу 2Drots сделали очень хорошее и выгодное предложение, но Айбол недавно мне звонил и сказал: «Дидар, при родных трибунах не смогу играть против родной команды, хоть какие деньги, но честь важнее».

Я был бы рад, чтобы этот трансфер состоялся, но мы не можем идти против личного желания игрока. Айбол Абикен остается в SD Family», – объяснил Дидар.

Айбол Абикен сыграет за SD на медиафутбольном турнире в Казахстане.

Вот расписание первого тура.

Матч 1-го тура 2Drots – SD Family состоится 22 января в 14:00 по московскому времени.

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