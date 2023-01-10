Арбитры Жилинский и Филимонов обслужат медиафутбольный турнир в Казахстане

Арбитры Дмитрий Жилинский и Александр Филимонов рассудят матчи медиафутбольного турнира в Казахстане.

«Медийные арбитры Дмитрий Жилинский и Александр Филимонов приедут судить матчи 1XBET MFL в Астану.

Часто слышу о том, что многие российские команды, а в частности 2Drots переживают, что в Астане может быть домашнее судейство. Мол будут убивать.

Эта ситуация меня сильно тревожила. Дабы избежать и развеять все сомнения, пригласили арбитров из Москвы. Большие матчи будут отрабатывать именно они.

Но к тому же им будут помогать качественные судьи Казахстанской Федераций Футбола с категориями. Надеюсь, что теперь будут меньше вопросов о честности и справедливости. Хочется качественного турнира, где всем будет кайфово. Господин Кузнецов, что я могу еще сделать для Вас?», – написал руководитель лиги Дидар Сыдыкбек.