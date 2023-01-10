Николай Осипов и Дмитрий Картава приедут на турнир в Казахстан

Николай Осипов и Дмитрий Кортава приедут на медиафутбольный турнир, который пройдет в Казахстане.

Об это заявил Дидар Сыдыкбек.

«Лично Николай и Дмитрий дали положительный ответ. Это отличный шанс проявить себя новым командам и, возможно, получить приглашение на МФЛ-3 в Россию.

Для нас было бы очень приятно, если бы смог приехать мой друг Герман. Очень ценю всяческую поддержу и дружбу с ним. Я многим обязан команде «Амкал» и лично Герману», – написал Дидар.