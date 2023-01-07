Sparta – шестой участник медиафутбольного турнира в Казахстане

Теги Астана Арена Дидар Сыдыкбек SD Family Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Sparta – шестая команда, которая примет участие в 1XBET Media Football League.

«THIS IS SPARTA. Другие слова тут не нужны!

«Спартанцы» из Астаны выступят на зимнем турнире Media Football League с 21 января по 12 февраля.

В этой команде собраны все – боксеры, КВНщики, актеры и даже бывший игрок сборной Казахстана!» – написал Дидар Сыдыкбек, президент SD Family.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Объявлен полный список участников турнира в Казахстане.

Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане пройдет в Дубае на башне Бурдж-Халифа.

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