Sparta – шестой участник медиафутбольного турнира в Казахстане
Sparta – шестая команда, которая примет участие в 1XBET Media Football League.
«THIS IS SPARTA. Другие слова тут не нужны!
«Спартанцы» из Астаны выступят на зимнем турнире Media Football League с 21 января по 12 февраля.
В этой команде собраны все – боксеры, КВНщики, актеры и даже бывший игрок сборной Казахстана!» – написал Дидар Сыдыкбек, президент SD Family.
Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».
Объявлен полный список участников турнира в Казахстане.
Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане пройдет в Дубае на башне Бурдж-Халифа.
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