Утвержден тренерский штаб SD Family на медиафутбольный турнир в Казахстане

Утвержден тренерский состав .

«Главный тренер команды – Бахтияр Каиргельдинович Мухамбеткалиев. Он работает в системе SD со дня основания команды.

Помогать ему будет Медет Батырбекулы Алшымбай – молодой амбициозный тренер, который хочет развития, и мы постараемся помочь ему в этом.

Играющим тренером по вратарям будет наш доблестный товарищ – Жанибек, он же Джони Тайгер.

Наш док – Алишер, также как Бахтияр, долгие годы трудится в системе SD, после 6-месячной паузы снова возвращается в семью.

А руководить целой медиакомандой будет мой верный помощник и друг – Ершат Бекнурович Кадырболатов», – сообщает телеграм-канал клуба.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Объявлен полный список участников турнира в Казахстане.

Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане пройдет в Дубае на башне Бурдж-Халифа.