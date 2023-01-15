Райзен о переходе Мудрика в «Челси»: «97 миллионов фунтов за типа, который забил 12 голов? Не, спасибо»
Руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз» Райзен высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси».
«97 миллионов фунтов и 200 тысяч фунтов в неделю за типа, который забил 12 голов? Не, спасибо, пусть лучше в «Нави» играет.
Сака, значит стоит 500 миллионов.
Лондон красный, сука!», – заявил Райзен.
«Шахтер», которому принадлежит Михаил Мудрик долго вел переговоры с «Арсеналом», но в последний момент игрока перехватил «Челси».
Райзен с детства является болельщиком «Арсенала».
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