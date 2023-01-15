Райзен о переходе Мудрика в «Челси»: «97 миллионов фунтов за типа, который забил 12 голов? Не, спасибо»

Теги Челси Шахтер премьер-лига Англия Арсенал Михаил Мудрик Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз» Райзен высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси».

«97 миллионов фунтов и 200 тысяч фунтов в неделю за типа, который забил 12 голов? Не, спасибо, пусть лучше в «Нави» играет.

Сака, значит стоит 500 миллионов.

Лондон красный, сука!», – заявил Райзен.

«Шахтер», которому принадлежит Михаил Мудрик долго вел переговоры с «Арсеналом», но в последний момент игрока перехватил «Челси».

Райзен с детства является болельщиком «Арсенала».

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50 комментариев

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Ramin Mamedov
очень авторитетное мнение, спасибо
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Anvar Esemuratov
Очень рад, что Арсенал не подписал, даже если он заиграет, так как покупка за такую сумму это просто игра в казино. Барса в свое время наигралась и мы увидели к чему это привело. Деньги надо бережно тратить и более надежно на показавших себя игроков.
+1
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Anvar Esemuratov
Я его ттпа не знаю, но согласен с ним.
0
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Jesse Boy
Рубрика "Мнение ноунеймов"
+2
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+2
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Сергей Штырков
Ответ AlexZend
Спортс держите уровень, как всегда дер.. Ну вот к чему эта новость? Какой райзен? Давайте ещё комменты со спортса в отдельную новость оформлять
Грядёт революция?! Alexzend предложил оформлять комментарии со спортса в отдельные новости...
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Сергей Кайзер
Ответ Konstar
Кто такой Райзен? 🧐
Процессор.
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0
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geoo9
Я конечно оч уважаю мнение Райзена но автор ты не мог бы написать кто это на х такой
+5
0
+5
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Lindeman
Ответ damondiamond
Если вы каких-то райзенов публикуете в новостях, то почему бы не публиковать комментарии жителей спортса
Я только за. Тут бывают люди и поумнее всяких там райзенов
+3
0
+3
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ЭЗИК
Что не делается то к лучшему!!! Хорошо что не перешёл
+1
0
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Doctor John Zoidberg
Очень авторитетное мнение.
+1
0
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AMORR 987
Можно мнение Германа Эль Классико, или какого-нибудь Кефира)
+1
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Василий Петров
Ответ Temo Sokhadze
Кто такой Райзен? 🤣🤣🤣
Банк!Райзенбанк
0
0
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Никому_никабельный
Райзен файзен банк
+4
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Алексей Сид
Ответ Bartez1986
Человек, который пропускал уроки русского языка. Судя по всему
Ну так-то и Barthez не так пишется, если речь о вратаре.
+1
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Константин Белоглазов
Ответ Konstar
Кто такой Райзен? 🧐
Блогер. Там с медиаклубом каким то связан вроде
0
0
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kk.abb
Ответ Konstar
Кто такой Райзен? 🧐
Кто такой мудрик?
0
-2
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Joodar Omorov
Ждем мнение Щербакова
0
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Heisenberg
Ответ Konstar
Кто такой Райзен? 🧐
Это - Артем Кузьмин. Короче говоря, вопросы без ответов.
0
0
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Михаил1970
А что по этому поводу скажут Паша Техник, Журова-Роднина и Рамзан Терюшков?
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Gestor_36
на самом деле никому неизвестный райффайзен все сказал по делу )
+1
-1
0
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Мишка Ляшенко
Ответ Konstar
Кто такой Райзен? 🧐
Блогер, фанат Арсенала
+1
-1
0
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Lindeman
Кто такой, сука, райзен? И почему его высказывания тут публикуют?
+9
-1
+8
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Spartakus1984
Ответ ▒▒▒▒▒
Райзен фигня - тротлит начинает при высокой нагрузки, берите Раптор Лейк интеловский.
Бред.Купи себе просто райзен сбольшим количеством ядер и частотой
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-2
-2
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Shadow1882
О, Райзен за Чарльтон болеет
0
0
0
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Karl0709
Манчестер красный и Лондон красный.
0
-3
-3
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