Руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз» Райзен высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси».

«97 миллионов фунтов и 200 тысяч фунтов в неделю за типа, который забил 12 голов? Не, спасибо, пусть лучше в «Нави» играет.

Сака, значит стоит 500 миллионов.

Лондон красный, сука!», – заявил Райзен.

«Шахтер», которому принадлежит Михаил Мудрик долго вел переговоры с «Арсеналом», но в последний момент игрока перехватил «Челси».

Райзен с детства является болельщиком «Арсенала».