Переход Мудрика в «Челси» – 4-й среди самых дорогих зимних трансферов в истории. Больше платили только за Коутиньо, ван Дейка и Влаховича

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Переход Михаила Мудрика в «Челси» занял 4-е место в списке самых дорогих зимних трансферов.

Вчера «Шахтер» сообщил, что продал 22-летнего вингера в «Челси» за 70+30 млн евро.

Список самых дорогих зимних трансферов в истории выглядит так:

1. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону») – 135 млн евро;

2. Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль») – 84,7 млн;

3. Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус») – 81,6 млн;

4. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси») – 70 млн;

5. Эмерик Лапорт (из «Атлетика» в «Манчестер Сити») – 65 млн;

6. Кристиан Пулишич (из «Боруссии» Дортмунд в «Челси») – 64 млн;

7. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал») – 63,8 млн;

8. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед») – 63 млн;

9-10. Диего Коста (из «Челси» в «Атлетико») – 60 млн;

9-10. Оскар (из «Челси» в «Шанхай СИПГ») – 60 млн.

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47 комментариев

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David Avagyan
Ответ beltravel71
Одному мне кажется,что Челси переплатил ?
Тебе не кажется так и есть.
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beltravel71
Одному мне кажется,что Челси переплатил ?
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miralish
Ответ Фанат спорта01
Так влаховича и Ван Дейка покупали без бонусов. А здесь минимум 30лямов платить ещё. Так что это 2-й по стоимости трансфер.
почему минимум, если это максимум ?
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David Avagyan
Ответ шампион
Бабло побеждает. Идеально собранный Арсенал остался без качественного усиления. Не знающий, во что он играет Челси взял еще одного футболиста.
Ну говорят что его хотел Поттер.
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rma13fcb
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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шампион
Бабло побеждает. Идеально собранный Арсенал остался без качественного усиления. Не знающий, во что он играет Челси взял еще одного футболиста.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Имя Фамилия
На данный момент Мудрик сильнее меси.
На данный момент Кокорин сильнее Роналду. И это правда у него больше голевых действий. У Месси в нынешнем сезоне с сентября голевых действий больше чем у мудрика за всю карьеру
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David Avagyan
Ответ Evgen_Hazard
Забавно Атлетико работает на рынке. Продавали топового Косту за 35 млн, а брали обратно уже с «больной спиной» за 60)))
Да ты что команди ЛЛ не сорят деньгами такое только в АПЛ
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Дмитрий Пузырёв
Имхо, конечно, но со стороны оправданным выглядит лишь покупка «Ливерпулем» ван Дейка, и, может быть, Бруну не зря взяли. В остальном деньги на ветер!.. Мудрику удачи, есть шанс заиграть.
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David Avagyan
Ответ Джейме Ланнистер
4 трансфера с участием синего шапито и ни один не оправдал себя. Продали или купили без разницы. Топ-3 Бруно, Ван дейк и Обамеянг безусловно
Ну 2 из них на выход(очень сложно оправдать себя в Челси если ты не в Челси).Пулишич 50/50 а вот что Мудрик уже себя не оправдал этого не знал.
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Джейме Ланнистер
Ответ Имя Фамилия
Посмотри последние игры месюна против реала и Лейпцига, и посмотри как в этих матчах сыграл Мудрик.
Продолжай развлекать всех. Думал что ты не в форме. Ты, Должун, Обдоб лучшие клоуны в этом шапито
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Evgen_Hazard
Забавно Атлетико работает на рынке. Продавали топового Косту за 35 млн, а брали обратно уже с «больной спиной» за 60)))
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Рашпель793
Парень возможно и заиграет в Челси и пользу принесёт. Но всё равно не укладывается в голове, как можно такие деньги дать за игрока, который сыграл несколько хороших матчей в ЛЧ на групповом этапе. АПЛьные клубы вообще денег не считают.
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Джейме Ланнистер
4 трансфера с участием синего шапито и ни один не оправдал себя. Продали или купили без разницы.
Топ-3 Бруно, Ван дейк и Обамеянг безусловно
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Ильяс Базаров
Челси любит зимние трансферы
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Miriev
Ответ Никита Самарин
Челси устроил Шахтёру не просто дождь из денег, а целый ливень. (¬‿¬)
Золотой дождь на лицо владельца шахтера
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Ильяс Базаров
Ответ Iuasamotu
Менеджмент украинского Шахтёра очень умело схватил за хвост синюю птицу удачи. Выставил дорогую игрушку в самый подходящий момент, когда предложений мало, а многим командам нужно срочно решать свои проблемы по ходу сезона.. Летом было бы всё по-другому
Летом в гонке скорее всего участвовали бы Реал, ПСЖ и Ливерпуль. Чек мог вырасти до 120+
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ДМ-1чемпион
Ответ Apol
Еще скажи, что рептилоиды замешаны в этом трансфере...
Не знаю про твоих рептилоидов, но то что это явный распил 100%
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Apol
Ответ ДМ-1чемпион
Как раз "умные". Сейчас распилят эти бабки. Процентов 70 вернётся обратно в Лондон. Это же так очевидно.
Еще скажи, что рептилоиды замешаны в этом трансфере...
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*MVP*
даже если Мудрик ни разу не сыграет за Челси, то все равно его трансфер будет удачнее покупки Коутиньо имени Шапито)
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Apol
Ответ Roman Pavlenko
И удачным оказался только трансфер Вирджила
Это бревно в защите привозящее? Рассмешил, вы еще Алиссона хвалите, которому чисто на фарте все мячи в него летели
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ДМ-1чемпион
Ответ Apol
Причем тут коррупция и Украина? Просто у Челси в руководстве сидят не очень умные люди. Игрок хороший, но можно было и поменьше денег отдать
Как раз "умные". Сейчас распилят эти бабки. Процентов 70 вернётся обратно в Лондон. Это же так очевидно.
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-1
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David Avagyan
Ответ Roman Pavlenko
И удачным оказался только трансфер Вирджила
Фернандеш шлёт тебе привет
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Константин Эсперов
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Тут больше не менеджмент Шахтёра, а менеджмент Челси сработал как всегда 🤦
Он мог раньше уехать , агент красавчик .
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Roman Pavlenko
И удачным оказался только трансфер Вирджила
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-1
-1
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