Переход Мудрика в «Челси» – 4-й среди самых дорогих зимних трансферов в истории. Больше платили только за Коутиньо, ван Дейка и Влаховича

Переход Михаила Мудрика в «Челси» занял 4-е место в списке самых дорогих зимних трансферов.

Вчера «Шахтер» сообщил, что продал 22-летнего вингера в «Челси» за 70+30 млн евро.

Список самых дорогих зимних трансферов в истории выглядит так:

1. Филиппе Коутиньо (из « » в «Барселону») – 135 млн евро;

2. Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль») – 84,7 млн;

3. Душан Влахович (из «Фиорентины» в « ») – 81,6 млн;

4. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси») – 70 млн;

5. Эмерик Лапорт (из «Атлетика» в « ») – 65 млн;

6. Кристиан Пулишич (из «Боруссии» Дортмунд в «Челси») – 64 млн;

7. Пьер-Эмерик Обамеянг (из « » Дортмунд в «Арсенал») – 63,8 млн;

8. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в « ») – 63 млн;

9-10. Диего Коста (из «Челси» в «Атлетико») – 60 млн;

9-10. Оскар (из «Челси» в «Шанхай СИПГ») – 60 млн.

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