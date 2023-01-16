Переход Мудрика в «Челси» – 4-й среди самых дорогих зимних трансферов в истории. Больше платили только за Коутиньо, ван Дейка и Влаховича
Переход Михаила Мудрика в «Челси» занял 4-е место в списке самых дорогих зимних трансферов.
Вчера «Шахтер» сообщил, что продал 22-летнего вингера в «Челси» за 70+30 млн евро.
Список самых дорогих зимних трансферов в истории выглядит так:
1. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону») – 135 млн евро;
2. Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль») – 84,7 млн;
3. Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус») – 81,6 млн;
4. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси») – 70 млн;
5. Эмерик Лапорт (из «Атлетика» в «Манчестер Сити») – 65 млн;
6. Кристиан Пулишич (из «Боруссии» Дортмунд в «Челси») – 64 млн;
7. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал») – 63,8 млн;
8. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед») – 63 млн;
9-10. Диего Коста (из «Челси» в «Атлетико») – 60 млн;
9-10. Оскар (из «Челси» в «Шанхай СИПГ») – 60 млн.
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