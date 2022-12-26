«Кузнецов не смог бы тренировать Месси и Роналду. А Гаучо – такой же игрок, в которого надо верить». Кострубов о форварде 2Drots

Фил Кострубов прокомментировал уход ряда лидеров из Reality.

– Об уходе кого-то я действительно жалею. Мне жалко, что ушел Гаучо. Я знал, что так и произойдет. Гаучо должен играть в другой футбол.

– А Кузнецов (главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru) не в восторге от Гаучо.

– Потому что он тренер старой закалки. Я уверен, Викторович не смог бы тренировать Месси и Роналду, при всем моем уважении к нему. Футболистов, которые любят, когда на них играют, которые любят, когда команда на них надеется.

Гаучо – такой футболист. Ему нужно ######## вставлять, чтобы команда в него верила, тренер верил. А по-другому ему сложно.

Салим ушел. При всей моей любви к нему, я уверен на 200%, что он потеряется. Уже многие говорят, что он потерялся.

Это как с Грилишем, который феерил в «Астон Вилле», был топ, на него все молились, а пришел в «Сити»…

Мне кажется, они ментально слабы. Если бы Гаучо и Салим не перешли в 2Drots и «Амкал», о них бы точно так же сейчас говорили, как говорят о , , Чужом, потому что они хедлайнеры.

А они перешли туда, где уже есть ребята. Я не понимаю, честно, для меня это всегда было загадкой. Мне жалко пацанов, все-таки они свои, родные, как ни крути, мы их взрастили. Они выросли в Reality.

Мне кажется, им было рановато уезжать, можно было как минимум еще годик поиграть.

– Ты говорил, что планировал продать Гаучо в профессиональный клуб. Нет ощущения, что до уровня профессионального футболиста он не дотягивает?

– Все он дотягивает. Нам с Арамом 2-3 недели назад звонили, его хочет [подписать] чемпион Премьер-лиги Армении, команда с претензией на выход в еврокубки. Его до сих пор хотят, до сих помнят.

За счет наших возможностей мы бы могли его туда отдать, но тут стоит вопрос документов. Останься Гаучо в Reality, документы у него уже были бы готовы. Он не остался – сами видите, что происходит.

– Вы все равно продолжаете содействовать его переходу в профессиональный футбол?

– Мы хотим, чтобы это произошло. Чего он достигнет в медиафутболе? Он по-русски не говорит. Не станет он медиафутболистом. Не будет у него своего ютуб-канала. Это профессиональный футболист, просто с ним нужно работать.

Вопросы Гаучо, которые решаются на уровне профессионального футбола, решаются со мной. У нас с ним устная договоренность, документально это сложно подтвердить. Я представляю его интересы, поэтому когда к Гаучо приходят с такого рода вопросами, он направляет всех на меня и на Арама, – сказал президент .