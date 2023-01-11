«Когда Жека и Некит чехлили его – человеческие качества не брали в расчет». Маврин о трансфере Карата в «Амкал»

Хавбек «Амкала» Василий Маврин прокомментировал переход форварда 2Drots Владислава Коротаева в команду Германа.

«Я поздравляю тебя, мужчина, если это действительно так. Это лучшее решение, которое ты мог принять. Оно перспективное, оно дает тебе много возможностей, так как, я надеюсь, ты сможешь повторить путь Прокопа. Это было бы круто!

Тем более мы своим сквадом несомненно поможем тебе в этом. Что касается Некита с Жекой: значит, человеческие качества они не берут в расчет, когда чехлят Карата, берут Гаучо, продавливают его в состав с учетом того, что он не подходит так, как Карат – это нормально. А то, что человек хочет играть – это плохо», – сказал Маврин.