Герман о Кострубове и Basement: «Мы поговорили с ребятами, пришли к тому, что нам будет прикольно вместе поработать. Огромная вероятность, что это будет МКС»

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико рассказал о сроках проведения МКС.

– Герман, ты учинил передел рынка.

– Нет!

– Говорят, ты объединяешься с , с Филом [Кострубовым], и будете делать МКС весной?

– Я думаю, что ни для кого не секрет, что я вряд ли с кем-то конфликтую, я даже не вспомню людей с кем у меня открытые конфликты, я со всеми хорошо общаюсь. Мы поговорили с ребятами, пришли к тому, что нам будет прикольно вместе поработать. Огромная вероятность, что это будет МКС.

– Вопрос именно в сроках, потому что, условно, будет ли этот турнир перебивать МФЛ?

– Ну, я не вижу в этом ничего такого. Я сторонник того, чтобы «Амкал», 2Drots и все ведущие команды играли в одних турнирах. Будет странно, если все команды разбегутся по разным. Но есть вероятность, что может наслоиться – как чемпионат и Лига чемпионов, например, они же одновременно идут.

Есть вероятность, что разъединиться, не знаю, есть вероятность, что сам «Амкал» будет играть и там, и там и такое может быть. Пока точных дат нет, но, очевидно, что будет раньше, чем август, потому что по календарю так лучше.

– Что значит?

– Во-первых, очень большая вероятность участия в Кубке России.

– Я говорил с генеральным секретарем РФС, он сказал, что, во-первых, победители турниров, а во-вторых, вайлд-карты, очевидно, что это будете вы.

– Значит, пока мы не выиграем МКС и МФЛ, мы будем подряд играть до Кубка России. Я предлагаю сейчас начинать. А еще можно выиграть турнир в и сказать, что этого достаточно, – сказал Герман.