Герман о Кострубове и Basement: «Мы поговорили с ребятами, пришли к тому, что нам будет прикольно вместе поработать. Огромная вероятность, что это будет МКС»

Теги Амкал Герман Эль Класико Olimpbet Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Basement Николай Осипов Филипп Кострубов Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико рассказал о сроках проведения МКС.

– Герман, ты учинил передел рынка. 

– Нет!

– Говорят, ты объединяешься с Basement, с Филом [Кострубовым], и будете делать МКС весной?

– Я думаю, что ни для кого не секрет, что я вряд ли с кем-то конфликтую, я даже не вспомню людей с кем у меня открытые конфликты, я со всеми хорошо общаюсь. Мы поговорили с ребятами, пришли к тому, что нам будет прикольно вместе поработать. Огромная вероятность, что это будет МКС.

– Вопрос именно в сроках, потому что, условно, будет ли этот турнир перебивать МФЛ?

– Ну, я не вижу в этом ничего такого. Я сторонник того, чтобы «Амкал», 2Drots и все ведущие команды играли в одних турнирах. Будет странно, если все команды разбегутся по разным. Но есть вероятность, что может наслоиться – как чемпионат и Лига чемпионов, например, они же одновременно идут.

Есть вероятность, что разъединиться, не знаю, есть вероятность, что сам «Амкал» будет играть и там, и там и такое может быть. Пока точных дат нет, но, очевидно, что будет раньше, чем август, потому что по календарю так лучше.

– Что значит?  

– Во-первых, очень большая вероятность участия в Кубке России.

– Я говорил с генеральным секретарем РФС, он сказал, что, во-первых, победители турниров, а во-вторых, вайлд-карты, очевидно, что это будете вы.

– Значит, пока мы не выиграем МКС и МФЛ, мы будем подряд играть до Кубка России. Я предлагаю сейчас начинать. А еще можно выиграть турнир в Казахстане и сказать, что этого достаточно, – сказал Герман.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий