«Динамо» Санкт-Петербург не отпустило Корушунова на медиафутбольный турнир в Казахстан

Иван Коршунов не поедет в составе 2Drots на медиафубольный турнир в Казахстан.

Против выступил нынешний клуб Корша – «Динамо» Санкт-Петербург.

«Меня не отпустили на турнир в Казахстан 🇰🇿 😒», – написал Иван.

После первого сезона Winline Медиалиги Коршунов перешел в «СКА-Хабаровск», но вскоре расторг контракт.

В декабре Корушнов заключил контракт с клубом Второй лиги «Динамо» Санкт-Петербург.

Медиафутбольный турнир в Казахстане стартует 21 декабря. Расписание 1-го тура