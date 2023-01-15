«Динамо» Санкт-Петербург не отпустило Корушунова на медиафутбольный турнир в Казахстан

Теги Динамо Санкт-Петербург Вторая лига СКА-Хабаровск Иван Коршунов 2Drots Winline Медиалига Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Иван Коршунов не поедет в составе 2Drots на медиафубольный турнир в Казахстан.

Против выступил нынешний клуб Корша – «Динамо» Санкт-Петербург.

«Меня не отпустили на турнир в Казахстан 🇰🇿 😒», – написал Иван.

После первого сезона Winline Медиалиги Коршунов перешел в «СКА-Хабаровск», но вскоре расторг контракт.

В декабре Корушнов заключил контракт с клубом Второй лиги «Динамо» Санкт-Петербург.

Медиафутбольный турнир в Казахстане стартует 21 декабря. Расписание 1-го тура

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Theodor Herzl
Все правильно сделали. Пусть определится, он профессиональный футболист все-таки, раз ему предоставили такой шанс, или медиадодик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kokakoka
Ну и правильно. Контракт же. Подписал - выполняй
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Ефимов
Корушунов ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
Команды исчезают, затем возраждаются и снова исчезают. Порочный круг какой-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
И правильно сделали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
liverpoolart
Ответ Дядя ТУРА
Динамо Санкт Петербург это же ФК Сочи
Динамо спб как феникс возрождается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
Динамо Санкт Петербург это же ФК Сочи
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий