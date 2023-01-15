«Динамо» Санкт-Петербург не отпустило Корушунова на медиафутбольный турнир в Казахстан
Иван Коршунов не поедет в составе 2Drots на медиафубольный турнир в Казахстан.
Против выступил нынешний клуб Корша – «Динамо» Санкт-Петербург.
«Меня не отпустили на турнир в Казахстан 🇰🇿 😒», – написал Иван.
После первого сезона Winline Медиалиги Коршунов перешел в «СКА-Хабаровск», но вскоре расторг контракт.
В декабре Корушнов заключил контракт с клубом Второй лиги «Динамо» Санкт-Петербург.
Медиафутбольный турнир в Казахстане стартует 21 декабря. Расписание 1-го тура
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