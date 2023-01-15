Мудрик прошел медосмотр для «Челси». Он подписывает контракт

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия возможные трансферы Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

Михаил Мудрик успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Челси».

Как данным инсайдера Фабрицио Романо, сейчас 22-летний вингер подписывает контракт в штаб-квартире лондонцев.

Мудрика хотят сегодня официально представить на «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯

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84 комментария

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Олег Устименко
Ответ Unwar25
Будет забавно посмотреть через год на комментарии тех, кто смеётся тут второй день. Почему-то из всех трансферов в него больше всего верится
Через год уже за кристал палас в аренде пылить будет😏
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Ответ Loki Thorian
А че у вас горит то? Ваши деньги что ли?
Помня прошлое Челси, часть денег наша)
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Олег Устименко
Развод века🤣🤣🤣
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Роман Щитов
Ответ geoo9
На данный момент сумма 70, если выбьет бонусы то цена его на рынке будет 150 так что сделка выгодная
факт ли что будет 150? а может не заиграет и упадет до 20? Да и 70 это неадекватная цена, больше 50 он не стоит...
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Ronny92
Ответ vaslover
Так любой хлопец с украинского хутора играет лучше чем любой российский игрочила из чемпионата России, что уж говорить про Мудрика который один на голову сильнее всех российских так сказать футболистов вместе взятых, с этим нелепо спорить.
Мудрик даже не уровень Головина на текущий момент, вась. Сходи горилкой прокапайся)
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mot1v
Провалится. Поедет по арендам.
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Красно - Синий КОНЬ
Супер развод мелкобритов. Наверняка будет признан худшим трансфером 25-летия.
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здравия желаю
Ответ NottinghamForest79
ВЕРНО
Уже нет;) пыли дальше
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danik 258808
Ответ Unwar25
Будет забавно посмотреть через год на комментарии тех, кто смеётся тут второй день. Почему-то из всех трансферов в него больше всего верится
Мне кажется в нынешнем Челси вообще мало кто заиграет из перспективных, иму бы Арсенал в идеале, а так приходит в клуб где вообще нет ни какой системы и идеи
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Иван Иванов
Мутная сделка с откатами, он не стоит этих денег.
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Владислав Романов
Ответ Unwar25
Будет забавно посмотреть через год на комментарии тех, кто смеётся тут второй день. Почему-то из всех трансферов в него больше всего верится
Забавно посмотреть на тех, кто отслеживает годичные комментарии😁
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Владислав Романов
Сходу зарекомендовал себя "преданным игроком", переобулся так сказать в голубые тапки😁
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Max Zhomkov
Ответ mancunian82
Думал что это в комментах хейтят его, так он оказывается украинец. Ясное дело у фанатов великого рпл бомбит в одном месте)) Это не кокошу в Фиорентину продать)))
Никто его не хейтит , все удивлены суммой трансфера и пытаются что то остроумное написать))
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Alex1212
В первый раз увидел игру Мудрика в квалифае ЛЧ Шахтера против Монако в августе 21 года. Тогда он вышел на замену и произвел впечатление "всадника без головы". Носился туда обратно с огромной скоростью, получал звезды от партнеров, но в итоге набегал на довольно дурацкий гол.

Этим он мне напомнил молодого Дугласа Косту, который перешел в Шахту и первые полгода был абсолютным хаосом. Уже потом Луческу влез к нему в голову и сделал из Косты зверюгу.

Судя по последним матчам в ЛЧ и за сборную, Миша больше не всадник без головы. Научился использовать свою скорость и технику, при этом поднимая голову и оценивая ситуацию.

Я не знаю заиграет ли он в Челси, но предпосылки к разрыву есть. В того же Хвичу в Серии А верилось гораздо меньше, но тем не менее есть результат
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vaslover
Ответ Крокозябра
Горит, потому что парень из УПЛ, а не РПЛ.
Так любой хлопец с украинского хутора играет лучше чем любой российский игрочила из чемпионата России, что уж говорить про Мудрика который один на голову сильнее всех российских так сказать футболистов вместе взятых, с этим нелепо спорить.
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Max Zhomkov
Я впервые вижу контракт аж на 7 лет))
Ну посмотрим что будет, Михаилу удачи и главное что бы без травм.
Но ценник конечно конский .
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Алексей Ларёв
Ответ Турку Финляндия*
Надо бы вам посмотреть хотя бы одну игру Наполи
Ты не выкупил.Он имеет ввиду что про мудрика говорят тоже самое что про хвичу перед переходом в наполи.Причем здесь игры наполи сейчас?
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DarkJune
Ответ Unwar25
Будет забавно посмотреть через год на комментарии тех, кто смеётся тут второй день. Почему-то из всех трансферов в него больше всего верится
К Мудрику вопрсов нет, даже если вообще провалится. Не сам же себя он купил, в конце концов.
Посмотрев пару игр Шахтера и сборной Украины я понимаю, почему его хотят купить. С такой зрелой игрой будет сложно не заиграть в АПЛ. Челси переплатил, но это их проблемы.
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mancunian82
Думал что это в комментах хейтят его, так он оказывается украинец. Ясное дело у фанатов великого рпл бомбит в одном месте)) Это не кокошу в Фиорентину продать)))
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geoo9
Ответ Роман Щитов
была бы сумма хоть немного адекватной, то да...
На данный момент сумма 70, если выбьет бонусы то цена его на рынке будет 150 так что сделка выгодная
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*MVP*
Ответ Unwar25
Будет забавно посмотреть через год на комментарии тех, кто смеётся тут второй день. Почему-то из всех трансферов в него больше всего верится
аналогичное мнение. паренек, говорят, живет только тренировками. хорош в УПЛ (да, слабый аргумент) и в ЛЧ тащил. вообще нет сомнений, что трансфер оправдается.
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Роман Щитов
Ответ Крокозябра
Горит, потому что парень из УПЛ, а не РПЛ.
а может потому что он еле-еле половину от этого стоит?
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Роман Щитов
Ответ Харен Брогг
Паренек еще не знает куда попал. В клуб где тренеров и игроков меняют как перчатки, где тебя захейтят просто за то, что тебя купили за 100 млн и ты за это не делаешь 20+20 за сезон. Переплачевают неадекватное руководство, а карьера идет по одному месту у игрока, как обычно. Повторю, нельзя молодых покупать за 100 млн, просто нельзя, к тому же в незнакомый ему чемпионат.
не ну ладно когда молодой ужде засветился в топ-чемпе и за него 100+, Мбаппе в Монако соврать не даст, но когда ноунейм проведший пол сезона на норм уровне будучи фланговым в 22 года?
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Alex_msk
Ответ Борис_Бритва
А ты Ванга что бы знать что Мудрик впустую?
Не, ты Ванга, знать, что он супер звездой станет
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Роман Щитов
Ответ Evil_Alastar
Настолько плевать на него. Но как же хочется чтобы он заиграл, как Хвича. Которому, все местные эксперты, пророчили провал в Италии. 🙂🙂
Хвиче пророчили провал? кто?
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