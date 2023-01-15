Мудрик прошел медосмотр для «Челси». Он подписывает контракт
Михаил Мудрик успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Челси».
Как данным инсайдера Фабрицио Романо, сейчас 22-летний вингер подписывает контракт в штаб-квартире лондонцев.
Мудрика хотят сегодня официально представить на «Стэмфорд Бридж».
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.
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Этим он мне напомнил молодого Дугласа Косту, который перешел в Шахту и первые полгода был абсолютным хаосом. Уже потом Луческу влез к нему в голову и сделал из Косты зверюгу.
Судя по последним матчам в ЛЧ и за сборную, Миша больше не всадник без головы. Научился использовать свою скорость и технику, при этом поднимая голову и оценивая ситуацию.
Я не знаю заиграет ли он в Челси, но предпосылки к разрыву есть. В того же Хвичу в Серии А верилось гораздо меньше, но тем не менее есть результат
Ну посмотрим что будет, Михаилу удачи и главное что бы без травм.
Но ценник конечно конский .
Посмотрев пару игр Шахтера и сборной Украины я понимаю, почему его хотят купить. С такой зрелой игрой будет сложно не заиграть в АПЛ. Челси переплатил, но это их проблемы.