Мудрик прошел медосмотр для «Челси». Он подписывает контракт

успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Челси».

Как данным инсайдера Фабрицио Романо, сейчас 22-летний вингер подписывает контракт в штаб-квартире лондонцев.

Мудрика хотят сегодня официально представить на «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 70+40 млн евро за Михаила, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯