«Вы что, ######? Люди получают те бабки, которые они никогда бы не получали». Арам Айрапетян о зарплатах в МФЛ

Теги Дмитрий Градиленко GOATS Reality Арам Айрапетян Медиафутбол

Главный тренер Reality Арам Айрапетян высказался о зарплатах игроков и тренеров команд-участниц второго сезона Winline Медиалиги.

«Градиленко получает 500 тысяч рублей в месяц  – вы что, ######, ребята? Я молчу про остальных, потому что там мои близкие ребята. Но могу сказать, что там фигурируют почти такие же суммы. Игроки получают такие бабки, которые они никогда не думали, что могли бы получать.

Сам медиафутбол шагнул далеко вперед – запросы команд, которые заходят в МФЛ также выросли. Например, «Родина Медиа» сидит под профессиональным клубом – у них абсолютно все есть. На фоне них мы сраные любители», – заявил Арам.

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2 комментария

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Варлампий Варлампий
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где деньги, там сразу появляются армяне
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37old
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######, ###, сранные! ##### ### ####, ###. ##### не понял.
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