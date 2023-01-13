Овчинников о Мостовом: «Мы сделали ему предложение на получение тренерской лицензии, теперь мячик на его стороне»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Овчинников Константин Генич Winline Медиалига Fight Nights Наши Парни Медиафутбол

Сергей Овчинников рассказал, что Александру Мостовому предложили получить тренерскую лицензию.

Генич: «Александр Мостовой – легендарный, великий футболист – вот ему не хочется обучаться на C, B, A [тренерские лицензии], он хочет сразу PRO [лицензию] получить, чтобы его куда-то позвали.

Он может все эти ступеньки перешагнуть с учетом его статуса, игры за сборную, что он такое количество матчей сыграл. Сразу заплатить эти деньги и пойти на PRO [лицензию] учиться».

Овчинников: «Это долгая история рассказывать по каким критериям берутся футболисты на те или иные лицензии, чтобы стать тренерами. На самом деле, для каждой лицензии существует своя градация, может футболист поступать на эту лицензию, минуя ее.

То, что касается Александра Мостового, я могу сказать одно, что на PRO [лицензию] просто так пойти нельзя. Можно пойти, учитывая его количество игр за сборную, в чемпионате, там есть определенная вилка и, конечно, он под нее подходит.

Я думаю, мы сделаем ему официальное предложение. Открою маленький секрет: мы ему сделали это предложение, и теперь мячик на его стороне».

Овчинников и Мостовой возглавляли медиафутбольные команды во втором сезоне Winline Медиалиги. Сергей тренировал «Наших Парней», а Александр – Fight Nights.

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10 комментариев

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Инженер Управляющий
Ответ Мурат Морин
Как можно предложить? Разве не надо учиться и сдавать экзамены какие нибудь? Или едешь в базар и покупаешь?
Предложили пойти учиться
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RealJericho
Ждем царя тренером в лучшей лиге мира?)
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Mega• Battman
Ответ Мурат Морин
Как можно предложить? Разве не надо учиться и сдавать экзамены какие нибудь? Или едешь в базар и покупаешь?
По твоему имени понятно то что ты не понял эти слова. Они предложили отучиться на ПРО, минуя другие категории.
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Зверёк
Оппа)
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Quiet Dad
Сто раз писал. Игроку уровня Царя чтобы получить ПРО, нужны деньги, связи и немного времени 1-2 года максимум. И всё это у него есть.
Мог получить про давным давно на полном релаксе.
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benjamin92
Мостовой: "Ля ты крыса"
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Леван Мкртчян
Ответ Мурат Морин
Как можно предложить? Разве не надо учиться и сдавать экзамены какие нибудь? Или едешь в базар и покупаешь?
Предложили выучиться сразу на категорию PRO, минуя B,C и А.
Я так понял из новости.
Царю западло начинать обучение с первых стадий.

А про оплату категорий ( в его случае PRO)-- тут все как на платном обучении в ВУЗе , вносишь определенную сумму и обучаешься
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Михо
Хочется чтобы получил и возглавил Химки к примеру
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Мурат Морин
Как можно предложить? Разве не надо учиться и сдавать экзамены какие нибудь? Или едешь в базар и покупаешь?
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Fooler
Сережа,а ты в футбол вообще играл,что ты мне рассказываешь? А,стоп...
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