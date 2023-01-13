Овчинников о Мостовом: «Мы сделали ему предложение на получение тренерской лицензии, теперь мячик на его стороне»

Сергей Овчинников рассказал, что Александру Мостовому предложили получить тренерскую лицензию.

Генич: «Александр Мостовой – легендарный, великий футболист – вот ему не хочется обучаться на C, B, A [тренерские лицензии], он хочет сразу PRO [лицензию] получить, чтобы его куда-то позвали.

Он может все эти ступеньки перешагнуть с учетом его статуса, игры за сборную, что он такое количество матчей сыграл. Сразу заплатить эти деньги и пойти на PRO [лицензию] учиться».

Овчинников: «Это долгая история рассказывать по каким критериям берутся футболисты на те или иные лицензии, чтобы стать тренерами. На самом деле, для каждой лицензии существует своя градация, может футболист поступать на эту лицензию, минуя ее.

То, что касается Александра Мостового, я могу сказать одно, что на PRO [лицензию] просто так пойти нельзя. Можно пойти, учитывая его количество игр за сборную, в чемпионате, там есть определенная вилка и, конечно, он под нее подходит.

Я думаю, мы сделаем ему официальное предложение. Открою маленький секрет: мы ему сделали это предложение, и теперь мячик на его стороне».

Овчинников и Мостовой возглавляли медиафутбольные команды во втором сезоне . Сергей тренировал «Наших Парней», а Александр – .