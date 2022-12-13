«Надеюсь, в третьем сезоне они не станут чемпионами». Мостовой о 2Drots в Медиалиге

Главный тренер Fight Nights Александр Мостовой прокомментировал двукратное чемпионство 2Drots в .

– Когда чемпион Медиалиги выиграл 2 сезона, это не убивает конкуренцию? Интересно ли смотреть за таким чемпионатом?

Мостовой: «Во-первых, мы только первый сезон играем. Я даже не знал, что они в том году стали чемпионами. Мне пока нормально всего лишь второй сезон. В третьем, я надеюсь, что они не станут чемпионами».

Гаджиев: «Ну, очень интересно, потому что все им дали бой: их обыграл, мы с ними сыграли вничью. Я тебе скажу, что я с особым настроением играл против 2Drots. Мне было интересно».