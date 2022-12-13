Мостовой о Медиалиге: «Когда окунулся, понял, что там недалеко от профессионального футбола»

Александр Мостовой поделился впечатлениями по итогам сезона в Winline Медиалиге.

– Какое послевкусие у вас по завершении сезона?

– У меня неплохое. Я был вообще посторонним для Медиалиги человеком, хотя меня постоянно спрашивали, а я отвечал: «Есть профессиональный футбол, а есть Медиалига».

Но когда я окунулся, я увидел, что там недалеко от профессионального футбола. Все ребята, выступающие за команды, прошли школы, – сказал тренер Fight Nights.

Команда Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге. В 8 матчах – всего 2 победы