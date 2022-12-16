Мостовой о команде в Медиалиге: «Я ее не тренировал, просто был сверху, главный. Предложения? Откуда? Футбол по кругу крутится»
Александр Мостовой ответил на вопрос о предложениях по работе в профессиональном футболе.
Мостовой является главным тренером команды Fight Nights в Winline Медиалиге.
«Я ее не тренировал. У нас есть тренерский штаб и тренер. Я просто был сверху, главный. Я не тренировал, занимались тренировками три человека.
Ничего страшного. Мы цели никакие не ставили, собрались за месяц кое-как и придерживались регламенту. Мы остались довольны, притерлись, посмотрели уровень. Все остались довольны, в общем все хорошо.
Предложения? Откуда они будут поступать? У нас футбол по кругу крутится, поэтому кому ты нужен?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
Команда Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге. В 8 матчах – всего 2 победы
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии