Мостовой о команде в Медиалиге: «Я ее не тренировал, просто был сверху, главный. Предложения? Откуда? Футбол по кругу крутится»

ответил на вопрос о предложениях по работе в профессиональном футболе.

Мостовой является главным тренером команды Fight Nights в Winline Медиалиге.

«Я ее не тренировал. У нас есть тренерский штаб и тренер. Я просто был сверху, главный. Я не тренировал, занимались тренировками три человека.

Ничего страшного. Мы цели никакие не ставили, собрались за месяц кое-как и придерживались регламенту. Мы остались довольны, притерлись, посмотрели уровень. Все остались довольны, в общем все хорошо.

Предложения? Откуда они будут поступать? У нас футбол по кругу крутится, поэтому кому ты нужен?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Команда Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге. В 8 матчах – всего 2 победы

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