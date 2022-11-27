Овчинников может возглавить «Пари НН». Он тренировал команду Медиалиги в этом сезоне

может возглавить .

По данным Metaratings.ru, 52-летний специалист является одним из вероятных претендентов на пост главного тренера.

Нижегородскую команду ранее покинул , который 13 ноября возглавил .

Овчинников тренировал команду «Наши Парни» во втором сезоне .

вышли в плей-офф, заняв второе место в группе, но в 1/4 финала уступили (1:1, 1:4 по пенальти).

С 2014 по 2020 года Овчинников работал в тренерском штабе .