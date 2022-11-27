Овчинников может возглавить «Пари НН». Он тренировал команду Медиалиги в этом сезоне
Сергей Овчинников может возглавить «Пари НН».
По данным Metaratings.ru, 52-летний специалист является одним из вероятных претендентов на пост главного тренера.
Нижегородскую команду ранее покинул Михаил Галактионов, который 13 ноября возглавил «Локомотив».
Овчинников тренировал команду РФС «Наши Парни» во втором сезоне Winline Медиалиги.
«Наши Парни» вышли в плей-офф, заняв второе место в группе, но в 1/4 финала уступили «На Спорте» (1:1, 1:4 по пенальти).
С 2014 по 2020 года Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА.
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