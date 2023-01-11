Слон – Маврину: «Мише Крапивникову тоже обещали играть – в итоге глухо на банке сидел»

Хавбек 2Drots Владислав Ослоновский ответил на слова хавбека «Амкала» Василия Маврина о трансфере форварда «дротов» Карата в команду Германа.

«Василий Маврин, это снова я — твой любимый Слоник. Интересно ты рассуждаешь, конечно. Слушать от тебя рассказы про человеческие качества – это вообще отдельная история.

Хочется привести тебе ответный пример, как мой лучший друг – Миша Крапивников переподписывал контракт с «Амкалом». Когда у него были хорошие предложения в начале сентября, и он хотел играть, Герман обещал ему, что он будет обязательно играть, что он очень нужен команде и, можно сказать, уговаривал остаться.

По итогу – он остался, глухо сидел на банке и почти не получал шанса в начале Медиалиги. Соответственно, потерял возможность перейти в более перспективную команду и что-то с этого заработать, поэтому говорить о каких-то человеческих качествах – это смешно. Каждый президент хочет только лучшего себе и своей команде – это нормально», – сказал Слон.