Жилинский выложил фото с Джикией, подшутив над «Родиной Медиа»: «Спрашиваю у Гео, не придут ли тупые малолетки требовать удалить снимок»

Судья Дмитрий Жилинский выложил фото с Георгием Джикией.

На снимке изображен эпизод одного из недавних матчей «Бей Беги», в котором принял участие футболист «Спартака». Жилинский работал на игре главным арбитром.

Рефери подписал фото: «Спрашиваю у Гео, не придут ли какие-то тупые малолетки требовать удалить фото с ним».

Жилинский таким образом обыграл недавний инцидент с участием игроков «Родины Медиа».

После финала Winline Медиалиги между «РМ» и 2Drots (1:1, 1:3 в серии буллиталити), на котором работал Жилинский, арбитр выложил совместное фото с главным тренером «Родины» Андреем Карякой.

Спустя какое-то время к судье, который возвращался в Москву из Краснодара вместе с «Родиной Медиа» в одном поезде, подошли игроки команды Гас и Хантер и, снимая все на видео, стали требовать удалить снимок.

Жилинский ответил, что удалит фото только по запросу суда, и отказался продолжать разговор с футболистами.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Жилинского