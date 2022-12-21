Жилинский выложил фото с Джикией, подшутив над «Родиной Медиа»: «Спрашиваю у Гео, не придут ли тупые малолетки требовать удалить снимок»
Судья Дмитрий Жилинский выложил фото с Георгием Джикией.
На снимке изображен эпизод одного из недавних матчей «Бей Беги», в котором принял участие футболист «Спартака». Жилинский работал на игре главным арбитром.
Рефери подписал фото: «Спрашиваю у Гео, не придут ли какие-то тупые малолетки требовать удалить фото с ним».
Жилинский таким образом обыграл недавний инцидент с участием игроков «Родины Медиа».
После финала Winline Медиалиги между «РМ» и 2Drots (1:1, 1:3 в серии буллиталити), на котором работал Жилинский, арбитр выложил совместное фото с главным тренером «Родины» Андреем Карякой.
Спустя какое-то время к судье, который возвращался в Москву из Краснодара вместе с «Родиной Медиа» в одном поезде, подошли игроки команды Гас и Хантер и, снимая все на видео, стали требовать удалить снимок.
Жилинский ответил, что удалит фото только по запросу суда, и отказался продолжать разговор с футболистами.
Фото: телеграм-канал Дмитрия Жилинского
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