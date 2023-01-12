Кузнецов о возвращении в Россию из Испании: «Я культурный стал. Начал пешеходов пропускать, за все говорить спасибо – смотрели, как на идиота»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о том, как изменился после возвращения из «Осасуны» в Россию.

«Я просто приехал и стал очень культурным. Начал пешеходов пропускать, за все говорить спасибо, добрый вечер – на меня люди начали смотреть, как на идиота. Мне друг говорит: «Ты за что спасибо-то говоришь?». Ну я отвечал: «Ну, ты же что-то мне сделал».

На меня смотрели и говорили: «ты что, сумасшедший? Ты откуда приехал?». Но это первое время – потом адаптировался и опять, как всегда, #####», – сказал Кузнецов.