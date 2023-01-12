Кузнецов о возвращении в Россию из Испании: «Я культурный стал. Начал пешеходов пропускать, за все говорить спасибо – смотрели, как на идиота»

Теги Осасуна Ла Лига Дмитрий Кузнецов 2Drots Медиафутбол

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о том, как изменился после возвращения из «Осасуны» в Россию.

«Я просто приехал и стал очень культурным. Начал пешеходов пропускать, за все говорить спасибо, добрый вечер – на меня люди начали смотреть, как на идиота. Мне друг говорит: «Ты за что спасибо-то говоришь?». Ну я отвечал: «Ну, ты же что-то мне сделал».

На меня смотрели и говорили: «ты что, сумасшедший? Ты откуда приехал?». Но это первое время – потом адаптировался и опять, как всегда, #####», – сказал Кузнецов.

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15 комментариев

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a.panicheff
Ответ ascir
Отъедьте от Москвы или СПб. Далеко не надо, до Твери достаточно.
советую посетить Майкоп, когда еще в москве водители пытались ускориться увидев пешехода, там все останавливались и пропускали, тч не надо тут ...
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Катя СПб
Ответ ascir
Отъедьте от Москвы или СПб. Далеко не надо, до Твери достаточно.
Часто отъезжаю. Может в глухих деревнях и не так, но как минимум в райцентрах всегда пропускают. И спасибо говорят.
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Bahmut
Ответ counsel
Все-таки у нас раньше гораздо меньше пропускали пешеходов на дороге, чем в Европе. Это факт. В последние несколько лет в Москве ситуация стала сильно лучше. Кассиры в Европе в магазинах чаще здороваются с покупателями, чем в России. Это не говорит, что русские невежливые, но есть определенная разница в поведении. Давайте будем честны.
Нужно смотреть на сказанное в целом, а это наброс на людей недвусмысленный. Когда на вас в России смотрели как на идиота за слово спасибо или при приветствии добрый вечер например? Или уж тем более говорили ты сумасшедший или ты откуда приехал?
В этом интервью реальное отношение к родной стране и людям. Отсталые, вот там в Европах там да, а вы мол... да я дескать с вами опять одичал.
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counsel
Ответ Bahmut
Чушь какая-то, у нас полно воспитанных людей, не чурающихся слова спасибо, и приветствующих друг друга с добрым утром или вечером. Часто замечаешь такие вбросы от людей приобщающих себя к "богеме" (как они думают) артисты, спортсмены, чиновники. Типо если простой русский человек, значит быдло смотрящее исподлобья и желающее тебе как минимум смерти.
Все-таки у нас раньше гораздо меньше пропускали пешеходов на дороге, чем в Европе. Это факт. В последние несколько лет в Москве ситуация стала сильно лучше. Кассиры в Европе в магазинах чаще здороваются с покупателями, чем в России. Это не говорит, что русские невежливые, но есть определенная разница в поведении. Давайте будем честны.
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Юрий Кечко
Ответ counsel
Я бы тоже насторожился, если бы водитель переходил дорогу
Я бы тоже насторожился если бы он говорил добрый вечер в 6 утра к тому же
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counsel
Ответ Юрий Кечко
Я б тоже насторожился если бы переходя дорогу , мне водитель говорил спасибо и добрый вечер ...
Я бы тоже насторожился, если бы водитель переходил дорогу
+2
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+2
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LifeStream
Ответ Bahmut
Чушь какая-то, у нас полно воспитанных людей, не чурающихся слова спасибо, и приветствующих друг друга с добрым утром или вечером. Часто замечаешь такие вбросы от людей приобщающих себя к "богеме" (как они думают) артисты, спортсмены, чиновники. Типо если простой русский человек, значит быдло смотрящее исподлобья и желающее тебе как минимум смерти.
Какой круг, такое и общение.
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ascir
Ответ Aviazur
И кстати, в России уже давно пешеходов пропускают, он когда отсюда уехал? При Брежневе ещё?)
Отъедьте от Москвы или СПб. Далеко не надо, до Твери достаточно.
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Aviazur
И кстати, в России уже давно пешеходов пропускают, он когда отсюда уехал? При Брежневе ещё?)
+5
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+5
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Aviazur
Иноагент
0
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0
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Bahmut
Чушь какая-то, у нас полно воспитанных людей, не чурающихся слова спасибо, и приветствующих друг друга с добрым утром или вечером.
Часто замечаешь такие вбросы от людей приобщающих себя к "богеме" (как они думают) артисты, спортсмены, чиновники. Типо если простой русский человек, значит быдло смотрящее исподлобья и желающее тебе как минимум смерти.
+26
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+25
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WelcomeBackPURE
Ну то есть начал вести себя так как ведут большинство жителей России. Очередной убогий стереотип
+2
0
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OldRedWhite
Баски , которые не любят русских , как писал Кузнецов его научили )))
А если б в Германии играл ?
Страшно подумать …
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Артём Никулин
А до Испании он их давил, что ли?
+15
-1
+14
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Юрий Кечко
Я б тоже насторожился если бы переходя дорогу , мне водитель говорил спасибо и добрый вечер ...
+4
0
+4
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