Кузнецов о возвращении в Россию из Испании: «Я культурный стал. Начал пешеходов пропускать, за все говорить спасибо – смотрели, как на идиота»
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о том, как изменился после возвращения из «Осасуны» в Россию.
«Я просто приехал и стал очень культурным. Начал пешеходов пропускать, за все говорить спасибо, добрый вечер – на меня люди начали смотреть, как на идиота. Мне друг говорит: «Ты за что спасибо-то говоришь?». Ну я отвечал: «Ну, ты же что-то мне сделал».
На меня смотрели и говорили: «ты что, сумасшедший? Ты откуда приехал?». Но это первое время – потом адаптировался и опять, как всегда, #####», – сказал Кузнецов.
В этом интервью реальное отношение к родной стране и людям. Отсталые, вот там в Европах там да, а вы мол... да я дескать с вами опять одичал.
Часто замечаешь такие вбросы от людей приобщающих себя к "богеме" (как они думают) артисты, спортсмены, чиновники. Типо если простой русский человек, значит быдло смотрящее исподлобья и желающее тебе как минимум смерти.
А если б в Германии играл ?
Страшно подумать …