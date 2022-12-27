Кузнецов и 2Drots договорились о продолжении сотрудничества

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов договорился с 2Drots о продолжении сотрудничества.

«Я остаюсь в команде, наш устный контракт, можно сказать, продлен. Я полечу в Казахстан. Меня все устраивает, но нет почти никаких трансферов.

Обговорили, что должно быть больше тренировок в новом году, дисциплину наладить надо еще. Мы хотим перейти на другой уровень – полупрофессиональный – не надо никого подгонять, просить что-то делать, объяснять, все сами должны все понимать.

Лига растет, а мы хотим быть профессионалами, тем более, что мы будем играть в Кубке России, хочется там себя показать, выступить лучше», – сказал Кузнецов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий