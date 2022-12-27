Кузнецов и 2Drots договорились о продолжении сотрудничества

Дмитрий Кузнецов договорился с 2Drots о продолжении сотрудничества.

«Я остаюсь в команде, наш устный контракт, можно сказать, продлен. Я полечу в Казахстан. Меня все устраивает, но нет почти никаких трансферов.

Обговорили, что должно быть больше тренировок в новом году, дисциплину наладить надо еще. Мы хотим перейти на другой уровень – полупрофессиональный – не надо никого подгонять, просить что-то делать, объяснять, все сами должны все понимать.

Лига растет, а мы хотим быть профессионалами, тем более, что мы будем играть в Кубке России, хочется там себя показать, выступить лучше», – сказал Кузнецов.