«В Стране Басков русских не любят». Кузнецов о конфликтах с болельщиками «Осасуны»
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о своей карьере в Испании и конфликтах с болельщиками «Осасуны».
– Вы как-то рассказывали, что испанцы иногда с трибун гнали на вас за то, что вы русский.
– Конечно, особенно в Стране Басков. В Стране Басков русских не любят. В Бильбао только баски: и «Сосьедад», и «Осасуна», и «Алавес». У меня там конфликт был с болельщиками, из-за которого я контракт разорвал.
На меня болельщики гнали и освистывали на своем же стадионе, считали, что я занимаю место испанца в команде. Это была «Осасуна».
– И как это было? Вы пришли к руководству и сказали, что уходите?
– Нет, я неприличный жест показал. Я бросал аут, а с трибун четыре человека меня обзывали. В этой атаке я забил гол, все обниматься бегут, а я такой: «стоп». И побежал туда к ним, подошел и четверым жест показал. Стадион минут пять молчал.
После матча меня президент вызвал и сказал, что не может терпеть такое поведение в адрес болельщиков, хотел оштрафовать на 25 тысяч долларов. Я ему ответил: «А вы можете терпеть к себе такое отношение со стороны болельщиков? Свои же болельщики, на своем стадионе обзывают своего же игрока».
Я ему сказал, что если меня оштрафуют, то все узнают, за что я был оштрафован. В итоге я решил с ними не продлевать контракт, у меня вроде год оставался. Мне вообще президент предлагал всем сказать, что меня оштрафовали, а на самом деле не штрафовать – я отказался.
– А как же год контракта? Компенсацию дали?
– Нет, я отказался от всех денег и уехал в Россию, – сказал Кузнецов.
«Осасуна» – клуб из автономного сообщества Наварра. Почти половину населения региона составляют этнические баски.
полагаешь и пишешь слово бред на слова человека, который там не просто бывал. напоминает тех, кто несет бред о загнивающем западе или неграх в сша.
С интересом бы почитал расследование, как sports управлялся (а вероятно и до сих пор, несмотря на слухи про продажу) людьми в стилистике Дмитрия Навоши, сбежавшего в 21-м в Украину))). Ой, это конечно все гребаные теории заговора, но по вашим мятым заголовкам и потным новостям про то, что все против нас, и так все очевидно
А то, что баски любят, чтобы за их клубы выступали местные, совсем не новость. Но русских, полагаю, там любят больше испанцев.
Ну и сам я там бывал. Это, конечно, не показатель, но ничего такого не видел, как и во всей Испании. От Мадрида до Севильи.