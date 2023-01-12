«В Стране Басков русских не любят». Кузнецов о конфликтах с болельщиками «Осасуны»

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Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о своей карьере в Испании и конфликтах с болельщиками «Осасуны».

– Вы как-то рассказывали, что испанцы иногда с трибун гнали на вас за то, что вы русский.

– Конечно, особенно в Стране Басков. В Стране Басков русских не любят. В Бильбао только баски: и «Сосьедад», и «Осасуна», и «Алавес». У меня там конфликт был с болельщиками, из-за которого я контракт разорвал.

На меня болельщики гнали и освистывали на своем же стадионе, считали, что я занимаю место испанца в команде. Это была «Осасуна».

– И как это было? Вы пришли к руководству и сказали, что уходите?

– Нет, я неприличный жест показал. Я бросал аут, а с трибун четыре человека меня обзывали. В этой атаке я забил гол, все обниматься бегут, а я такой: «стоп». И побежал туда к ним, подошел и четверым жест показал. Стадион минут пять молчал.

После матча меня президент вызвал и сказал, что не может терпеть такое поведение в адрес болельщиков, хотел оштрафовать на 25 тысяч долларов. Я ему ответил: «А вы можете терпеть к себе такое отношение со стороны болельщиков? Свои же болельщики, на своем стадионе обзывают своего же игрока».

Я ему сказал, что если меня оштрафуют, то все узнают, за что я был оштрафован. В итоге я решил с ними не продлевать контракт, у меня вроде год оставался. Мне вообще президент предлагал всем сказать, что меня оштрафовали, а на самом деле не штрафовать – я отказался.

– А как же год контракта? Компенсацию дали?

– Нет, я отказался от всех денег и уехал в Россию, – сказал Кузнецов.

«Осасуна» – клуб из автономного сообщества Наварра. Почти половину населения региона составляют этнические баски.

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47 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Александр Кузичкин
В Сербии очень дружелюбное население по отношению к русским. + сталкивался с очень хорошим отношением во Вьетнаме и Тайланде. К туристам из Германии так не относились)
Негусто …
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Spit@ma
Ответ Dexter Dallas
Но русских, полагаю, там любят больше испанцев. полагаешь и пишешь слово бред на слова человека, который там не просто бывал. напоминает тех, кто несет бред о загнивающем западе или неграх в сша.
Я жил в Испании с полгода и помимо этого объехал по фану всю страну. Только в Риохе по дури не был. Барса, Сарагоса, Мадрид, Толедо, Севилья, Гранада, Аликанте, Валенсия любимая
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Spit@ma
Ответ Dennis Razzhigaev
Осасуна в Памплоне, географ
По сути правы, по факту - ерунда. В Памплоне традиционно было баскское население. И вообще «Осасуна» в переводе с баскского - здоровье
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Dexter Dallas
Ответ Spit@ma
Бред!!! СССР приютил тысячи басков и испанцев из других регионов в 30-е в Гражданскую войну. Тот же Харламов - наша легенда - на половину испанец или баск (уточнил, его мама была как раз из Бильбао). Они это помнят!!! Как и испанцы в целом не из правых профанкистских регионов. А то, что баски любят, чтобы за их клубы выступали местные, совсем не новость. Но русских, полагаю, там любят больше испанцев. Ну и сам я там бывал. Это, конечно, не показатель, но ничего такого не видел, как и во всей Испании. От Мадрида до Севильи.
Но русских, полагаю, там любят больше испанцев.
полагаешь и пишешь слово бред на слова человека, который там не просто бывал. напоминает тех, кто несет бред о загнивающем западе или неграх в сша.
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#nikon
Ответ Александр Русанов
Не были испанцы на стороне Гитлера. Франко так и не выбрал сторону, хотя его министры уговаривали сделать выбор, чтобы страна не оставалась на обочине по окончании катаклизма. Продавил Серрано только одну добровольческую дивизию и всё.
Набей: "Испания во Второй мировой войне". И всё там увидишь. Их погибло больше 5000 человек, раненых больше 10 000. В советский плен попало 452 человека. Через Голубую дивизию прошло 50 тыс. испанцев. Против СССР не воевали только три европейские страны: Греция, Югославия и Швейцария.
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Spit@ma
Ответ Pertinax Gandi
Да, Италию хохлы больше любят. Мой троюродный брат, ныне покойный, лет 10 назад проработал там год нелегально на бензоколонке под Неаполем. А как им безвиз сделали, так они эту Италию чуть ли не оккупировали. У моего знакомого в Форте деи Марми дом, русских говорит почти не осталось, одни хохлы кругом.
Ну вот, мой коммент удалили, красавы. А я ведь ничего не сказал)) Да,все так

С интересом бы почитал расследование, как sports управлялся (а вероятно и до сих пор, несмотря на слухи про продажу) людьми в стилистике Дмитрия Навоши, сбежавшего в 21-м в Украину))). Ой, это конечно все гребаные теории заговора, но по вашим мятым заголовкам и потным новостям про то, что все против нас, и так все очевидно
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wolkov
Ответ Кирилл Голивец
похоже на туфту. Карпин и Хохлов играли за Сосьедад, Валера даже пел по-баскски. А если копать в историю спорта, то как бы Харламов баск) И у них как нацменов с окололевыми идеями была симпатия минимум к СССР глобально.
Да какой то левый мужик, я такого и не знаю, зато спорц целый день строчит про него. Так что байки только в путь летят
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Pertinax Gandi
Ответ Spit@ma
Комментарий удален модератором
Да, Италию хохлы больше любят. Мой троюродный брат, ныне покойный, лет 10 назад проработал там год нелегально на бензоколонке под Неаполем. А как им безвиз сделали, так они эту Италию чуть ли не оккупировали. У моего знакомого в Форте деи Марми дом, русских говорит почти не осталось, одни хохлы кругом.
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Arthas M
Ответ Александр Кузичкин
уверен,что проблема была не в том,что он русский,а в том,что он не баск. То есть также бы оскорбляли бы и американца,и немца,и украинца,и португальца. На случай,если кто-то захочет приплести русофобию
Тут речь даже о том,что его оскорбляло всего 4 человека,а он на весь народ это распространил,а то что с ним разорвали контракт после среднего пальца правильно,другого и ожидать не следовало, видимо не понял,что футболисты кормятся от взносов фанов и что другие болелы могли этот жест воспринять на себя
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Spit@ma
Ответ Pertinax Gandi
Отдыхал в Испании раз семь, никакого негатива к русским не заметил. Тем более, что до 14-го года у них на курортах процентов 80 были русские, причём половина из них жили постоянно. Потом поменьше стало конечно. Но и в 17-м и в 19-м году какого-то негатива не заметил. Сейчас-то наверное всё по-другому, хотя люди все равно летают через Стамбул, говорят всё нормально. Первое время, чубатые бесились там, но сейчас подвыдохлись. Русских если видят, уже с претензиями не кидаются, просто игнорируют демонстративно.
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Dennis Razzhigaev
Осасуна в Памплоне, географ
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Spit@ma
Бред!!! СССР приютил тысячи басков и испанцев из других регионов в 30-е в Гражданскую войну. Тот же Харламов - наша легенда - на половину испанец или баск (уточнил, его мама была как раз из Бильбао). Они это помнят!!! Как и испанцы в целом не из правых профанкистских регионов.

А то, что баски любят, чтобы за их клубы выступали местные, совсем не новость. Но русских, полагаю, там любят больше испанцев.

Ну и сам я там бывал. Это, конечно, не показатель, но ничего такого не видел, как и во всей Испании. От Мадрида до Севильи.
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Pertinax Gandi
Отдыхал в Испании раз семь, никакого негатива к русским не заметил. Тем более, что до 14-го года у них на курортах процентов 80 были русские, причём половина из них жили постоянно. Потом поменьше стало конечно. Но и в 17-м и в 19-м году какого-то негатива не заметил. Сейчас-то наверное всё по-другому, хотя люди все равно летают через Стамбул, говорят всё нормально. Первое время, чубатые бесились там, но сейчас подвыдохлись. Русских если видят, уже с претензиями не кидаются, просто игнорируют демонстративно.
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micka
Даже Николая БАСКова?
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Raul14
В стране русских не любят басков!
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Александр Зубков
Ответ #nikon
Хотелось бы услышать пару примеров любви басков к русским.
Басков Коля любит русских. Они на его концерты ходят, не понятно зачем))
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Shadow1882
Это он ещё в Коммент Шоу рассказывал в октябре
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Metrostadt11315
пешком по полю ходил язык местный не учил карпин играл норм было хотя по европе он средний игрок
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counsel
Ответ Кирилл Голивец
похоже на туфту. Карпин и Хохлов играли за Сосьедад, Валера даже пел по-баскски. А если копать в историю спорта, то как бы Харламов баск) И у них как нацменов с окололевыми идеями была симпатия минимум к СССР глобально.
Харламов как связан с тем любили баски Кузнецова или нет?
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Владимир Владимир
Слушайте, в Италии друг друга поносят южане и северяне, негров и евреев, да все друг друга на футболе чморят, но, видимо, до человека не дошло.
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Александр Русанов
Ответ #nikon
По индексу русофобии в мире Испания стоит на 8 месте. Ниже Испании - Швеция, Финляндия, Германия, Франция, Канада, Италия, Турция, Румыния и т.д. Думаю, основная причина в том, что во 2МВ испанцы были на стороне Гитлера (Голубая дивизия). Срабатывает комплекс проигравших и жажда реванша. Не надо забывать, что 7000 испанцев воевали до самого краха Третьего Рейха. Потому что идейные были.
Не были испанцы на стороне Гитлера. Франко так и не выбрал сторону, хотя его министры уговаривали сделать выбор, чтобы страна не оставалась на обочине по окончании катаклизма. Продавил Серрано только одну добровольческую дивизию и всё.
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Семён Жуйло
Ответ кабан галльский
Какой-то бред. Я вот на процентов 90 уверен, что его бы освистывали даже будь он африканцем, немцем, англичанином, да и даже банальным испанцем, а не баском. Баски любят когда за их клубы играть только сами баски. Дело не в русофобии, баскам вот вообще никакого дела до русских и России нет, для них Россия это как для русских Папуа-Новая Гвинея. Просто баски сами по себе не любят иностранцев в их командах.
Именно так и есть. Точнее, было. Сейчас попроще.
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кабан галльский
Какой-то бред. Я вот на процентов 90 уверен, что его бы освистывали даже будь он африканцем, немцем, англичанином, да и даже банальным испанцем, а не баском. Баски любят когда за их клубы играть только сами баски. Дело не в русофобии, баскам вот вообще никакого дела до русских и России нет, для них Россия это как для русских Папуа-Новая Гвинея. Просто баски сами по себе не любят иностранцев в их командах.
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Пако
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Объясните этому гению, что Осасуна не в стране Басков а в НАВАРРЕ
Ты прав. В Наварре, хоть и большинство басков, но она не входит в Автономное сообщество Страна басков.
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кабан галльский
Ответ #nikon
По индексу русофобии в мире Испания стоит на 8 месте. Ниже Испании - Швеция, Финляндия, Германия, Франция, Канада, Италия, Турция, Румыния и т.д. Думаю, основная причина в том, что во 2МВ испанцы были на стороне Гитлера (Голубая дивизия). Срабатывает комплекс проигравших и жажда реванша. Не надо забывать, что 7000 испанцев воевали до самого краха Третьего Рейха. Потому что идейные были.
эээм...как бы баски воевали на стороне республики, против Франко и его режима. У басков, как и у каталонцев, есть свои претензии к испанской монархии.
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