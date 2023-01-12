«В Стране Басков русских не любят». Кузнецов о конфликтах с болельщиками «Осасуны»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о своей карьере в Испании и конфликтах с болельщиками «Осасуны».

– Вы как-то рассказывали, что испанцы иногда с трибун гнали на вас за то, что вы русский.

– Конечно, особенно в Стране Басков. В Стране Басков русских не любят. В Бильбао только баски: и «Сосьедад», и «Осасуна», и «Алавес». У меня там конфликт был с болельщиками, из-за которого я контракт разорвал.

На меня болельщики гнали и освистывали на своем же стадионе, считали, что я занимаю место испанца в команде. Это была «Осасуна».

– И как это было? Вы пришли к руководству и сказали, что уходите?

– Нет, я неприличный жест показал. Я бросал аут, а с трибун четыре человека меня обзывали. В этой атаке я забил гол, все обниматься бегут, а я такой: «стоп». И побежал туда к ним, подошел и четверым жест показал. Стадион минут пять молчал.

После матча меня президент вызвал и сказал, что не может терпеть такое поведение в адрес болельщиков, хотел оштрафовать на 25 тысяч долларов. Я ему ответил: «А вы можете терпеть к себе такое отношение со стороны болельщиков? Свои же болельщики, на своем стадионе обзывают своего же игрока».

Я ему сказал, что если меня оштрафуют, то все узнают, за что я был оштрафован. В итоге я решил с ними не продлевать контракт, у меня вроде год оставался. Мне вообще президент предлагал всем сказать, что меня оштрафовали, а на самом деле не штрафовать – я отказался.

– А как же год контракта? Компенсацию дали?

– Нет, я отказался от всех денег и уехал в Россию, – сказал Кузнецов.

« » – клуб из автономного сообщества Наварра. Почти половину населения региона составляют этнические баски.