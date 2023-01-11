«Можете меня считать кем угодно – я ушел не ради денег». Карат об уходе из 2Drots

Теги Амкал 2Drots Карат Медиафутбол

Форвард 2Drots Владислав Коротаев прокомментировал свой переход в «Амкал».

«Да, я официально покинул 2Drots. И хочу сказать только одно – я пожизненно благодарен Жеке и Некиту за возможность попасть в их клуб – время, проведенное в нем, не сравнится ни с чем.

Вы можете меня считать кем угодно, но факт остается фактом – я ушел не ради денег или чего-то еще, я ушел ради главного для футболиста – это игровое время. Но я ни в коем случае никого не виню в этом.

Ну и самый главный вопрос: почему «Амкал», а не любая другая команда? Ответ очень прост – люди проявили максимальную заинтересованность в том, чтобы я перешел и предложили самое главное для меня – играть», – написал Карат.

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2 комментария

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kupezz
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Ответ Bashibuzuck
Зачем вообще здесь эта информация?🤨
Навязывание медиалиги. Как реклама, которая чем чаще мелькает, тем больше откладывается в мозг. И ведь никак эту заразу из ленты не убрать(
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-1
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Bashibuzuck
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Зачем вообще здесь эта информация?🤨
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-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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