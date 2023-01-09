Вратарь сборной Казахстана Шацкий сыграет за SD Family на медиафутбольном турнире в Астане

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Вратарь Игорь Шацкий примет участие в турнире 1XBET Media Football League.

Об этом сообщил SD Family. Сам 33-летний голкипер обратился к болельщикам с вопросом, в каком качестве его хотят увидеть на турнире: игрока или гостя.

Шацкий – игрок «Шахтера» Караганда и сборной Казахстана.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Объявлен полный список участников турнира в Казахстане.

Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане пройдет в Дубае.

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