Экс-хавбек сборной Казахстана Джолчиев сыграет за SD Family на медиафутбольном турнире в Астане

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Бауыржан Джолчиев переходит в SD Family. Он сыграет на турнире 1XBET MFL в Астане.

Об этом сообщил основатель SD Дидар Сыдыкбек в своем телеграм-канале.

Джолчиев – обладатель Кубка Казахстана в 2009 году в составе «Атырау»,  двухкратный чемпион Казахстана и обладатель Суперкубка Казахстана в составе «Астаны». В 2012-м признавался лучшим молодым игроком Казахстана.

Также Бауыржан вызывался в молодежную и национальную сборную Казахстана.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Объявлен полный список участников турнира в Казахстане.

Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане пройдет в Дубае.

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