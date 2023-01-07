Экс-хавбек сборной Казахстана Джолчиев сыграет за SD Family на медиафутбольном турнире в Астане
Бауыржан Джолчиев переходит в SD Family. Он сыграет на турнире 1XBET MFL в Астане.
Об этом сообщил основатель SD Дидар Сыдыкбек в своем телеграм-канале.
Джолчиев – обладатель Кубка Казахстана в 2009 году в составе «Атырау», двухкратный чемпион Казахстана и обладатель Суперкубка Казахстана в составе «Астаны». В 2012-м признавался лучшим молодым игроком Казахстана.
Также Бауыржан вызывался в молодежную и национальную сборную Казахстана.
Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».
Объявлен полный список участников турнира в Казахстане.
Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане пройдет в Дубае.
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