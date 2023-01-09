Футболист в маске Enigma 69 сыграл в испанской медиалиге. Его узнали по тату

В испанской медиалиге сыграл футболист в маске.

Его личность держалась в секрете и стала самой обсуждаемой темой в ожидании 2-го тура.

предварительно объявила, что в составе команды Xbuyer Team сыграет футболист под прозвищем Enigma 69.

Сообщалось также, что ему меньше 30 лет, он продолжает профессиональную карьеру и выступает в Примере.

Во время и после игры зрители пытались понять, кто же именно скрывается под маской, потому что официально его личность так и не была раскрыта.

Однако в перерыве матча в трансляцию попал небольшой участок шеи футболиста, когда тот наклонил голову.

По имеющейся на шее игрока тату зрители поняли, что это Enigma 69 – это Нано Меса.

27-летний нападающий в настоящее время на профессиональном уровне остается без клуба после ухода из «Кадиса» летом прошлого года.

В разные годы он играл за различные испанские команды, в том числе в Ла Лиге за «Кадис», «Леванте» и «Эйбар».

Как отмечает Marca, ожидания зрителей от участия Enigma 69 в матче не оправдались.

Xbuyer Team проиграл команде Агуэро Kunisports (0:1), а сам футболист-загадка в матче ничем не запомнился.