Футболист в маске Enigma 69 сыграл в испанской медиалиге. Его узнали по тату
В испанской медиалиге сыграл футболист в маске.
Его личность держалась в секрете и стала самой обсуждаемой темой в ожидании 2-го тура.
Кингс Лига предварительно объявила, что в составе команды Xbuyer Team сыграет футболист под прозвищем Enigma 69.
Сообщалось также, что ему меньше 30 лет, он продолжает профессиональную карьеру и выступает в Примере.
Во время и после игры зрители пытались понять, кто же именно скрывается под маской, потому что официально его личность так и не была раскрыта.
Однако в перерыве матча в трансляцию попал небольшой участок шеи футболиста, когда тот наклонил голову.
По имеющейся на шее игрока тату зрители поняли, что это Enigma 69 – это Нано Меса.
27-летний нападающий в настоящее время на профессиональном уровне остается без клуба после ухода из «Кадиса» летом прошлого года.
В разные годы он играл за различные испанские команды, в том числе в Ла Лиге за «Кадис», «Леванте» и «Эйбар».
Как отмечает Marca, ожидания зрителей от участия Enigma 69 в матче не оправдались.
Xbuyer Team проиграл команде Агуэро Kunisports (0:1), а сам футболист-загадка в матче ничем не запомнился.
Мощно звучит но вот полазив в статистике:
нападающий за последние два сезона в сегунде (второй по силе чемпионат Испании) 42 игры = 3 гола.
Так же как человеку, хоть раз слышавшему нормальную ПОП-музыку, не говоря про андеграунд, не может быть интересна Оля Бузова. Понимаю, когда люди кто загоняется по тяжеляку слушают лучшее у Агутина. Или из западного Стинга или Хуверфоник каких-нибудь. Но футболеры в масках в сомнительных турнирах по трушности эмоций это хуже даже Сегунды Б, а испанцы больны футболом, хоть и не такие патриоты маленьких команд, как англичане, наверное.
Доведи они до ума, с длинным рукавом и водолазкой, и запусти в матч Агуэро, который показал бы парочку эффектных проходов, это сработало бы мощно🤌🏻