Футболист в маске Enigma 69 сыграл в испанской медиалиге. Его узнали по тату

Теги Ла Лига Д2 Испания Нано Меса Кингс Лига Медиафутбол

В испанской медиалиге сыграл футболист в маске.

Его личность держалась в секрете и стала самой обсуждаемой темой в ожидании 2-го тура.

Кингс Лига предварительно объявила, что в составе команды Xbuyer Team сыграет футболист под прозвищем Enigma 69.

Сообщалось также, что ему меньше 30 лет, он продолжает профессиональную карьеру и выступает в Примере.

Во время и после игры зрители пытались понять, кто же именно скрывается под маской, потому что официально его личность так и не была раскрыта.

Однако в перерыве матча в трансляцию попал небольшой участок шеи футболиста, когда тот наклонил голову.

По имеющейся на шее игрока тату зрители поняли, что это Enigma 69 – это Нано Меса.

27-летний нападающий в настоящее время на профессиональном уровне остается без клуба после ухода из «Кадиса» летом прошлого года.

В разные годы он играл за различные испанские команды, в том числе в Ла Лиге за «Кадис», «Леванте» и «Эйбар».

Как отмечает Marca, ожидания зрителей от участия Enigma 69 в матче не оправдались.

Xbuyer Team проиграл команде Агуэро Kunisports (0:1), а сам футболист-загадка в матче ничем не запомнился.

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16 комментариев

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Rassulio
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Проходы проходами, но Агуэро легко узнать по его коренастости и разворотам с мячом. А так да, можно даже далёких от медиалиги топ-футболистов приглашать один раз на тур в рандомную команду и устраивать угадайку. Можно даже ещё несколько обычных игроков по другим матчам прятать так, чтобы было два пункта: 1)Угадать, где прячется звезда 2) Угадать, какая именно звезда. Вполне весело🙌
Кстати ты прав. У Куна очень узнаваемая моторика. При этом класс сразу был бы виден.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Матвей Суицидин
Ну конкретно эта вызвала интерес и какой, только результат разочаровал. Все ждали как минимум бывшего игрока сборной Испании. А вообще у них там все на качественно ином уровне нежели в нашей Медиалиге
Ещё бы, посмотрели нашу, почитали спортс на досуге и учли ошибки😎
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Митрандир цвета хаки
Задумка интересная. Засунь они под маску какого-нить топового игрока. Того же Агуэро. Только без лажи с опознанием, как этого срисовали с тату. Доведи они до ума, с длинным рукавом и водолазкой, и запусти в матч Агуэро, который показал бы парочку эффектных проходов, это сработало бы мощно🤌🏻
Проходы проходами, но Агуэро легко узнать по его коренастости и разворотам с мячом. А так да, можно даже далёких от медиалиги топ-футболистов приглашать один раз на тур в рандомную команду и устраивать угадайку. Можно даже ещё несколько обычных игроков по другим матчам прятать так, чтобы было два пункта: 1)Угадать, где прячется звезда 2) Угадать, какая именно звезда. Вполне весело🙌
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Fooler
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Ответ Sevuska
С таким названием футболиста надо играть не в Кингс Лиге, а Куни Лингусе 😆
Там есть команда Kunisports. Это команда Агуэро.
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Матвей Суицидин
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Ответ Геннадий Тимченко
Да, далеко не все задумки Пике вызывают интерес у зрителей
Ну конкретно эта вызвала интерес и какой, только результат разочаровал. Все ждали как минимум бывшего игрока сборной Испании. А вообще у них там все на качественно ином уровне нежели в нашей Медиалиге
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Gitanes
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Ответ Sevuska
С таким названием футболиста надо играть не в Кингс Лиге, а Куни Лингусе 😆
Куни че за темаа
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Inside 88 LW
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Профессиональный футболист не оправдал ожидания в медиа-лиге ))
Мощно звучит но вот полазив в статистике:
нападающий за последние два сезона в сегунде (второй по силе чемпионат Испании) 42 игры = 3 гола.
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Кирилл Голивец
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Ответ Rej1sta
А они где-то заявляли, что собираются конкурировать с профессиональным спортом? Или я что-то пропустил?
Просто это очень своеобразная ниша, которая не может быть интересна человеку хоть с каким-то вкусом.

Так же как человеку, хоть раз слышавшему нормальную ПОП-музыку, не говоря про андеграунд, не может быть интересна Оля Бузова. Понимаю, когда люди кто загоняется по тяжеляку слушают лучшее у Агутина. Или из западного Стинга или Хуверфоник каких-нибудь. Но футболеры в масках в сомнительных турнирах по трушности эмоций это хуже даже Сегунды Б, а испанцы больны футболом, хоть и не такие патриоты маленьких команд, как англичане, наверное.
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Rej1sta
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Ответ Кирилл Голивец
Это не спорт. Это примерно как попытки Сергея Зверева или Ольги Бузовой в пение. Технически да, эмоционально-верхнесмысловой нагрузки, который дает спорт или музыка человечеству, не может иметь априори.
А они где-то заявляли, что собираются конкурировать с профессиональным спортом? Или я что-то пропустил?
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Митрандир цвета хаки
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Задумка интересная. Засунь они под маску какого-нить топового игрока. Того же Агуэро. Только без лажи с опознанием, как этого срисовали с тату.
Доведи они до ума, с длинным рукавом и водолазкой, и запусти в матч Агуэро, который показал бы парочку эффектных проходов, это сработало бы мощно🤌🏻
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dimon-sm71
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Точь в точь Дзюба.
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Sevuska
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С таким названием футболиста надо играть не в Кингс Лиге, а Куни Лингусе 😆
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Кирилл Голивец
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Это не спорт. Это примерно как попытки Сергея Зверева или Ольги Бузовой в пение. Технически да, эмоционально-верхнесмысловой нагрузки, который дает спорт или музыка человечеству, не может иметь априори.
+2
-4
-2
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Висита Эльмурзаев
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Кринж
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scauser_95
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Куниспорт звучит как заявление)
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Геннадий Тимченко
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Да, далеко не все задумки Пике вызывают интерес у зрителей
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