Чемпион мира и Европы по мини-футболу Рикардиньо сыграет в испанской медиалиге

Рикардиньо сыграет в испанской медиалиге.

Об этом легендарный игрок в мини-футбол объявил в своем твиттере.

Скорее всего, португалец перейдет в «Райо де Барселона» или «Алтимейт Мостолес».

Рикардиньо – чемпион мира 2021 года, чемпион Европы 2018-го, трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Также шесть раз он признавался лучшим игроком мира, два раза лучшим игроком чемпионата Европы, а на ЧМ-2016 стал лучшим бомбардиром турнира.

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?