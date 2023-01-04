Чемпион мира и Европы по мини-футболу Рикардиньо сыграет в испанской медиалиге

Теги Жерар Пике сборная Португалии Кингс Лига Медиафутбол

Рикардиньо сыграет в испанской медиалиге.

Об этом легендарный игрок в мини-футбол объявил в своем твиттере.

Скорее всего, португалец перейдет в «Райо де Барселона» или «Алтимейт Мостолес».

Рикардиньо – чемпион мира 2021 года, чемпион Европы 2018-го, трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Также шесть раз он признавался лучшим игроком мира, два раза лучшим игроком чемпионата Европы, а на ЧМ-2016 стал лучшим бомбардиром турнира.

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя Авейру.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mark Safaniev
Я так понимаю спортс ру спонсирует испанскую медиалигу….
Им до луны до испанского футбола.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я так понимаю спортс ру спонсирует испанскую медиалигу….
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий