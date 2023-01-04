Чемпион мира и Европы по мини-футболу Рикардиньо сыграет в испанской медиалиге
Рикардиньо сыграет в испанской медиалиге.
Об этом легендарный игрок в мини-футбол объявил в своем твиттере.
Скорее всего, португалец перейдет в «Райо де Барселона» или «Алтимейт Мостолес».
Рикардиньо – чемпион мира 2021 года, чемпион Европы 2018-го, трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.
Также шесть раз он признавался лучшим игроком мира, два раза лучшим игроком чемпионата Европы, а на ЧМ-2016 стал лучшим бомбардиром турнира.
Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.
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