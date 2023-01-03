«Пике сильно привязан к проекту. Мы можем сосуществовать с Ла Лигой». Гендиректор испанской медиалиги о турнире
Генеральный директор испанской медиалиги остался доволен стартом турнира.
Первые матчи Кингс Лиги, основателем которой является Жерар Пике, прошли 1 января.
«Мы очень довольны аудиторией и организационными успехами. Мы долго создавали этот проект.
Пике с самого начала был сильно привязан к этому проекту. Я думаю, он может сосуществовать с Ла Лигой в гармонии.
У нас хорошие отношения с Ла Лигой. У нас разный подход к футболу, поэтому сравнивать наши аудитории сложно», – сказал Ориоль Кероль.
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