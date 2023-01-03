«Пике сильно привязан к проекту. Мы можем сосуществовать с Ла Лигой». Гендиректор испанской медиалиги о турнире

Генеральный директор испанской медиалиги остался доволен стартом турнира.

Первые матчи , основателем которой является Жерар Пике, прошли 1 января.

«Мы очень довольны аудиторией и организационными успехами. Мы долго создавали этот проект.

Пике с самого начала был сильно привязан к этому проекту. Я думаю, он может сосуществовать с Ла Лигой в гармонии.

У нас хорошие отношения с Ла Лигой. У нас разный подход к футболу, поэтому сравнивать наши аудитории сложно», – сказал Ориоль Кероль.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?