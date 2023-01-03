«Судьи с микрофонами, бонусные карты, отсутствие ничьих – мы делаем то, что хочет зритель». Гендиректор испанской медиалиги о турнире

Теги Ла Лига судьи правила Winline Медиалига Кингс Лига Медиафутбол

Гендиректор испанской медиалиги рассказал, в чем отличие турнира от традиционного футбола.

«Проект родился из идеи сделать что-то иное – то, что хочет увидеть зритель: судей с микрофонами, бонусные карты, отсутствие ничьих… Мы создаем развлекательный формат.

Мы нанимаем игроков, все они сотрудники лиги. Еще до старта турнира три больших клуба проявили интерес.

Сейчас у нас 12 команд, и очень радует, что все они родились внутри Кингс Лиги», – заявил Ориоль Кероль.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

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15 комментариев

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Нейтральный критик
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"Волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле" и другие нововведения медиалиги. Читать далее.
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Армейский Топор
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Нам такого увы не придумать.. могли бы тоже замутить нормально
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Under
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Ответ Buzya
А чо это Чефирин молчит? Где санкции на Пике? Где суды и прочее? Или это дворовая лига Каталонии?
За что санкции?
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Under
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Ответ Theodor Herzl
Да пусть эти медиалиги хоть в каждой стране создают, но какое отношение они имеют к профессиональному спорту, зачем вообще эти новости здесь? Ну есть, например, рестлинг, но его обсуждают не на ресурсах о единоборствах, а на ресурсах, где обсуждают ток-шоу для домохозяек.
Уж точно не хуже статей про ледниковый период условный.
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Under
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Ответ flibuster
Невзлюбил нашу медиалигу, когда ее стали агрессивно продвигать на спортсе. Но сейчас почему-то обидно, что испанцы сплагиатили идею .
Вы так говорите, как будто это какая-то уникальная вещь, которой нигде в мире до России не было.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ flibuster
Невзлюбил нашу медиалигу, когда ее стали агрессивно продвигать на спортсе. Но сейчас почему-то обидно, что испанцы сплагиатили идею .
А представь, что ещё и на испанском спортсе сплагиатили нашу реакцию на медиалигу🤭
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Buzya
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А чо это Чефирин молчит? Где санкции на Пике? Где суды и прочее? Или это дворовая лига Каталонии?
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flibuster
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Невзлюбил нашу медиалигу, когда ее стали агрессивно продвигать на спортсе.
Но сейчас почему-то обидно, что испанцы сплагиатили идею .
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Theodor Herzl
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Да пусть эти медиалиги хоть в каждой стране создают, но какое отношение они имеют к профессиональному спорту, зачем вообще эти новости здесь? Ну есть, например, рестлинг, но его обсуждают не на ресурсах о единоборствах, а на ресурсах, где обсуждают ток-шоу для домохозяек.
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Max Zhomkov
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Скоро будет медийная лига чемпионов))
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Александр Казаков
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Кстати, было бы норм прописать в правилах, в случае ничьей в матче , играются серии пенальти и победитель получает 2 очка а проигравший 1очко. Как раз 3 очка суммарно будут разыгрывться в каждом матче. Надо бы протестировать в каком нибудь чемпионате
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Vy_Ao
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Даже тут наши клоуны отстают) почему-то меня эта медиалига испанская заинтересовала в разы больше, чем наше убожество
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Shadow1882
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Ну класс. Теперь будем читать, как горят наши "первопроходцы"
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Джусмен
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А драться можно ?или на* посылать судей ?
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romanisti89
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Я так понял теперь тут про медиалиги всех стран будут писать?
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