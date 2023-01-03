«Судьи с микрофонами, бонусные карты, отсутствие ничьих – мы делаем то, что хочет зритель». Гендиректор испанской медиалиги о турнире

Гендиректор испанской медиалиги рассказал, в чем отличие турнира от традиционного футбола.

«Проект родился из идеи сделать что-то иное – то, что хочет увидеть зритель: судей с микрофонами, бонусные карты, отсутствие ничьих… Мы создаем развлекательный формат.

Мы нанимаем игроков, все они сотрудники лиги. Еще до старта турнира три больших клуба проявили интерес.

Сейчас у нас 12 команд, и очень радует, что все они родились внутри », – заявил Ориоль Кероль.

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?