«Судьи с микрофонами, бонусные карты, отсутствие ничьих – мы делаем то, что хочет зритель». Гендиректор испанской медиалиги о турнире
Гендиректор испанской медиалиги рассказал, в чем отличие турнира от традиционного футбола.
«Проект родился из идеи сделать что-то иное – то, что хочет увидеть зритель: судей с микрофонами, бонусные карты, отсутствие ничьих… Мы создаем развлекательный формат.
Мы нанимаем игроков, все они сотрудники лиги. Еще до старта турнира три больших клуба проявили интерес.
Сейчас у нас 12 команд, и очень радует, что все они родились внутри Кингс Лиги», – заявил Ориоль Кероль.
Но сейчас почему-то обидно, что испанцы сплагиатили идею .