Сотрудник «Амкала» осудил двух игроков «Броуков» за сомнительную рекламу. Бухар послал его на ### в ответ

Монтажер и оператор «Амкала» Fikus обратил внимание, что игроки « » в соцсетях публикуют сомнительную рекламу.

«Два игрока «Броуков» Бухар и Илья Алексеев в своих сторис рекламируют отличную игру, которая по стандартной схеме якобы поможет вам заработать криптовалюту просто за игру в это приложение.

Все отзывы об этом приложении делятся на два типа: хорошие, где человек, который пишет отзыв, в конце текста оставляет свой личный промокод, или же без промокодов – и там пишут о мошенничестве. Выводы делаете сами», – написал Fikus в своем телеграм-канале.

Бухар ответил на обвинения у себя на канале.

«Фикус, иди на ### 😂. Я никого не зову туда, я сам играю и выполняю одно из заданий – выложить проверочный код», – написал игрок «Броуков».

По ходу сезона клуб отстранил Колю Безопасность за рекламу «ракет» – азартной игры, тесно связанной со ставками.