Сотрудник «Амкала» осудил двух игроков «Броуков» за сомнительную рекламу. Бухар послал его на ### в ответ

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Монтажер и оператор «Амкала» Fikus обратил внимание, что игроки «БроукБойз» в соцсетях публикуют сомнительную рекламу.

«Два игрока «Броуков» Бухар и Илья Алексеев в своих сторис рекламируют отличную игру, которая по стандартной схеме якобы поможет вам заработать криптовалюту просто за игру в это приложение.

Все отзывы об этом приложении делятся на два типа: хорошие, где человек, который пишет отзыв, в конце текста оставляет свой личный промокод, или же без промокодов – и там пишут о мошенничестве. Выводы делаете сами», – написал Fikus в своем телеграм-канале.

Бухар ответил на обвинения у себя на канале.

«Фикус, иди на ### 😂. Я никого не зову туда, я сам играю и выполняю одно из заданий – выложить проверочный код», – написал игрок «Броуков».

По ходу сезона клуб отстранил Колю Безопасность за рекламу «ракет» – азартной игры, тесно связанной со ставками.

1 комментарий

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IceBear27
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Бухар, Фикус, Коля Безопасность… что за дичь?????
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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