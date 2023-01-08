«Броуки» показали, как Райзен объявил Страхову, что выгоняет его из клуба
«БроукБойз» выложили ролик, в котором показали, как Райзен сообщил игроку команды Артуру Страхову, что выгоняет его.
Второй босс клуба Дмитрий Егоров ранее сообщил, что Страхов «не сошелся с Райзеном характерами».
Сегодня «Броуки» официально подтвердили, что Страхов покинул команду.
В ролике Райзен и Страхов сидят за одним столом. Артем прямо говорит футболисту, что он должен уйти.
Страхов: «Я с Димой [Егоровым] пообщаюсь. Потому что он меня пригласил».
Райзен: «И что? Ты понимаешь, что я сейчас могу принять решение выгнать из команды? А если Дима скажет не выгонять тебя, мне из-за тебя из команды уйти?»
Страхов: «Послушай, мы же можем с тобой договориться».
Райзен: «Я не хочу с тобой договариваться. Потому что в сегодняшнем разговоре я увидел, что ты человек, с которым я не договорюсь».
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