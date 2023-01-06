Егоров об «Амкале» и 2Drots: «А возьмут ли их вообще в Кубок России? Не ясно, какие у Митрофанова планы»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров оценил возможность участия «Амкала» и 2Drots в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«А возьмут ли вообще «Амкал» и 2Drots в Кубок России? Давайте по порядку.

Во-первых, внедрением «Амкала» и 2Drots в Кубок России в прошлом году занимался Александр Алаев. Но в августе прошлого года Алаев генеральным секретарем быть перестал. Сейчас Кубок России будет проводить другой человек – Максим Митрофанов. Абсолютно неизвестно, какие у него планы на Кубок России.

Во-вторых, причин для недопуска медийного футбола в официальные соревнования – масса. Нужно постоянно проходить допинг-контроль. Также непонятно, как игроки одновременно играют в КФК и за медийные клубы. Раньше на это закрывали глаза и на другие причины тоже, но как поведет себя Митрофанов?

В-третьих, на решение все-таки будут влиять определенные жесткие заявления медийных футболистов и медийных футбольных клубов в адрес РФС», – сказал Егоров.