Денис Давыдов про «русского Месси»: «Надоело, когда постоянно пишут. Идиотизм, но мне все равно»

рассказал, что ему надоело прозвище «русский Месси».

– В Медиалиге я играю в свободное время, когда нет тренировок с «Химками». Клуб мне разрешил – спасибо им большое!

– Почему почти не играете в «Химках»?

– Я тренируюсь, стараюсь, работаю, но стоит отметить, что у нас хорошая конкуренция в линии атаки. У нас есть тренер, который принимает решение, и мы его уважаем. Надеюсь, мы обыграем «Спартак».

Фраза Федуна про «русского Месси» не отразилась на моей карьере, я не держу на него обиду. Сказал и сказал – что такого в этом? Мне абсолютно все равно.

Люди постоянно ходят и называют меня «Месси» – меня это не задевает. Просто надоело уже, когда постоянно пишут «русский Месси». Например: «Русский Месси перешел в «Реалити» – опять пишут эту фразу. Идиотизм какой-то, но мне все равно, – заявил форвард «Химок» и воспитанник .